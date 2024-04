Ashiuchi visita obras da nova sede da OAB Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi visitou nesta sexta-feira (12/04) as obras da nova sede da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano). As instalações estão em fase de acabamento em prédio comercial na esquina entre as ruas Baruel e Nair Ferreira Martins, na região central da cidade.

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo municipal ainda esteve acompanhado pelos secretários municipais de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; de Governo, Alex Santos; de Comunicação Pública, Paulo Pavione além do vereador Pedro Ishi, sendo recepcionados pela diretoria liderada pelo presidente da subseção, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, e demais membros.

De acordo com Ashiuchi, a nova sede representará um passo importante para a valorização da advocacia local. “A nova unidade poderá acolher melhor aos profissionais e à população atendida pelo serviço da Assistência Judiciária, sendo um importante trabalho desempenhado pela OAB Suzano na promoção da Justiça no município. Em nome do presidente Fabrício, parabenizo toda a advocacia por esta grande conquista junto à seccional, que reconhece a grandiosidade dos profissionais atuantes em Suzano e o crescimento da subseção nos últimos anos”.