Assistência Social encaminha pessoas em situação de rua para Centro Social

Com as temperaturas baixas atingindo a região, o acolhimento de pessoas em situação de rua é intensificado nesta época do ano em Suzano, para minimizar a situação dos moradores no inverno e encaminhá-los às instituições especializadas em acolher esse público.

Sendo assim, a Prefeitura de Suzano em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, busca realizar projetos que possam visar à situação dos moradores em situação de rua e o acolhimento deles.

De acordo com a nota emitida pela Prefeitura, a Secretaria está acompanhando o caso dessas pessoas, para que as devidas providências sejam tomadas.

Os usuários que estão dentro do perfil, respeitando as prioridades, estão sendo encaminhados para o Centro Social Bom Samaritano, que tem convênio com a administração municipal. As ações de acolhimento são contínuas.

Além da Prefeitura e a Secretaria, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) também está atuando em prol deste serviço de acolhimento às pessoas em situação de rua.

"Orienta-se que a população entre em contato com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no telefone (11) 4745-2044, ou com o Centro de Referência de Assistência Social (Creas) nos telefones (11) 4743-2588 / 4747-1973, para o devido atendimento", informou a nota.