Associação Comercial de Suzano reforça orientação ao comércio e consumidores

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) realiza um trabalho educativo para orientar comerciantes e consumidores sobre a necessidade do cumprimento de todas as exigências sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde.

O objetivo é evitar novos contágios da Covid-19 por causa da retomada gradual do comércio.

A iniciativa é feita em parceria com o Sincomércio e a Prefeitura de Suzano. Também tem o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Trânsito e Mobilidade Urbana. O Fundo Social de Solidariedade de Suzano também também apoia a iniciativa.

Na manhã de ontem, o presidente da ACE Suzano, Fernando Fernandes, esteve novamente na linha de frente orientando os comerciantes e os consumidores. Estava acompanhado do presidente do Sincomércio, Valterli Martinez.

Fernando Fernandes passou as orientações quanto ao uso obrigatório de máscaras, oferta de álcool em gel. Orientou que todos devem respeitar o distanciamento de dois metros. As lojas de médio e grande porte serão obrigadas a aferir a temperatura das pessoas por meio de termômetro infravermelho, conforme o Decreto Municipal (nº 9.474 de 12 de Junho de 2020).

“As pessoas precisam utilizar as máscaras de maneira correta, não gerar aglomeração e respeitar os espaçamentos. O momento é de conscientização e reflexão de todos, pois quanto antes combatermos essa pandemia, mais cedo voltaremos a normalidade e assim retornaremos com mais força as nossas atividades”, ressaltou.

A ACE Suzano distribuiu cerca de dois mil cartazes com as ilustrações da campanha de conscientização do uso obrigatório de máscaras gratuitamente no comércio de Suzano.

A Secretaria de Trânsito também segue com ações de combate a Covid-19. Uma delas é a conscientização da população como forma de evitar a proliferação do vírus. Sendo assim, carros de som circulam pelos principais pontos comerciais da cidade com informações sobre como todos devem agir para prevenirem-se da doença no momento das compras.

O Fundo Social de Solidariedade, por meio da primeira-dama e presidente do órgão municipal, Larissa Ashiuchi fez a doação de mil máscaras, para serem distribuídas durante a força tarefa.

Segundo a ACE, todos esses profissionais estão nas ruas por todos os cidadãos, buscando a conscientização e levando informações sobre a abertura gradual do nosso comércio. A importância da conscientização é para não ocorrer o retrocesso, pois, isso pode demorar ainda mais o retorno e crescimento da economia em nosso município.