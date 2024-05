Associação Comercial promove ação especial de Dia das Mães neste sábado em Suzano

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) vão realizar uma ação especial de Dia das Mães ao longo deste sábado (11/05), das 10 às 16 horas, na praça dos Expedicionários. Na ocasião, os munícipes poderão gravar declarações de amor às suas figuras maternas. Neste projeto, também realizado em 2023, os participantes terão a oportunidade de ganhar brindes limitados e de ver seus depoimentos exibidos em um telão exclusivo na cidade.

Ao longo da atividade, a equipe da associação comercial estará posicionada no quadrilátero central da praça para recepcionar os interessados em homenagear aquela que, para muitos, é a pessoa mais importante da vida. A temática é voltada às mães e a entidade ressalta que os depoimentos são de natureza livre, portanto, os recados serão personalizados e puramente pessoais.

Neste processo, a ACE garantirá dois presentes aos participantes. O primeiro é a exibição dos vídeos, já editados, em um telão exclusivo. O material será exibido logo após a gravação, mostrando a todos o amor e o carinho de um filho por sua mãe. Ainda no final de semana, todas as declarações também serão disponibilizadas no canal da associação no YouTube (youtube.com/@acesuzano2768).

Por sua vez, o segundo presente é a entrega de brindes limitados, como canecas estilizadas e outros materiais oferecidos pelos comerciantes locais, tendo como único requisito o download do aplicativo da ACE Suzano, ferramenta disponibilizada nas plataformas Google Play e na App Store, que confere acesso a diversas facilidades e vantagens em meio ao comércio suzanense.

A presidente do CMEC, Priscila Rossini, afirma que o vínculo de uma mãe com seu filho é uma das coisas mais belas e puras no mundo, portanto, homenageá-las neste final de semana especial é uma ótima forma de retribuir um pouco do carinho recebido. “Falar de mãe é falar de amor, respeito, carinho e, acima de tudo, gratidão. Por isso, até como forma de agradecer por tanto, estaremos aqui neste sábado com esta linda ação que, além de ter um aspecto pessoal muito afetuoso, também é positiva para o empreendedorismo local”, afirma.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, explica que todos os brindes oferecidos serão disponibilizados por comerciantes locais. “Estamos unindo um momento de carinho e afeto com o desenvolvimento da comunidade comercial e empresarial, sendo este o principal norte do nosso trabalho. Será um dia mais que especial, convidamos todos a vir e mandar um beijo para as mulheres mais importantes das nossas vidas, as mães”, concluiu.