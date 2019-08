Associação espera aumento de 4% nas vendas no Dia dos Pais

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano afirma que há uma expectativa de 4% no crescimento nas vendas em comércios de Suzano em relação ao Dia dos Pais, comemorado no próximo dia 11.

De acordo com a ACE os segmentos mais procurados pela população são em lojas de roupas, calçados e acessórios de moda, além da demanda por produtos eletroeletrônicos.

"A ACE Suzano está com sua Campanha Institucional para o Dia dos Pais, incentivando a compra nos comércios de nossa cidade, segue o link da Campanha https://acesuzano.com.br/ace-suzano-campanha-institucional-dia-dos-pais/", informa.

"Toda data comemorativa torna-se uma data lucrativa com aumento das vendas, e como é em mês logo após as férias de julho, onde as famílias viajam e gastam um pouco mais e precisam segurar os gastos no mês de agosto, o Dia dos Pais ajuda bastante, já que, tradicionalmente, agosto é um mês fraco em vendas", emenda a ACE.

Comércio

Os comerciantes de Suzano apostam em promoções para atrair a população. Em lojas que o DS visitou, os gerentes e funcionários esperam por aumento das vendas a partir do dia 5.

A gerente da Boticário, Gisele Dutra, afirma que a procura está tímida e a expectativa é de crescimento a partir da semana que antecede o dia 11. Gisele diz que a loja conta com promoções para atrair os clientes. A linha de perfumaria é bem procurada, segundo ela. "A expectativa é de crescimento se compararmos com o ano passado na mesma data. Existe lucratividade. Os produtos que vêm da indústria saem com um preço mais acessível. Estamos vendendo um combo com preço diferenciado que destinamos ao Dia dos Pais", explica Gisele.

O gerente da Dibs, Ewerton Oliveira, conta que as vendas no local 'aquecem' depois do dia 5. A loja realiza campanhas especiais para datas comemorativas, além de promoções. "Distribuímos folders para atrair o pessoal para cá, além das promoções e campanhas especiais. A procura é variada, tem gente que prefere roupa, outros procuram por calçados".

Deneval Dias, gerente da Águia Shoes, comenta que o segmento de moda masculina na loja está com promoção. Os clientes, de acordo com Dias, procuram comprar mais roupas para os pais. "O ano passado foi bom, esperamos que esse ano melhore".

O funcionário da Empório For All, de moda masculina, Wellington Costa, diz que a procura é variada entre roupas, calçados e jaquetas na loja. Ele afirma que a procura já começou e promoções são elaboradas para atrair a população. "Fazemos promoções com o objetivo de atrair o pessoal. No ano passado vendemos bem".

O gerente da loja de calçados Esperança, Mário da Silva, aprecia o comércio da cidade e diz que as vendas são lucrativas para a loja. "A procura ainda não aumento, mas esperamos que isso mude, pois o comércio de Suzano é muito bom".