Atualização de cartão Sênior atinge apenas 30% dos usuários

A atualização dos cartões Sênior, do Bilhete Ônibus Metropolitano (BOM), atingiu apenas 30% do público esperado, o que representa 4,4 mil usuários. Cerca de 7 mil idosos ainda devem renovar os cartões que dão acesso às linhas municipais de Suzano, isso porque a frota de 120 ônibus da cidades recebe a implantação gradual da tecnologia de reconhecimento facial, a fim de evitar fraudes no uso dos bilhetes que conferem gratuidade no transporte público. O prazo para atualização vai até o dia 30 de setembro. O atendimento acontece de segunda a sábado no posto exclusivo para o serviço, localizado na Avenida Jorge Bei Maluf, dentro do Terminal Norte de Suzano, durante horário comercial.

De acordo com o gerente operacional da Radial, Wellington Rost Vidal Lobo, a empresa tem investido na divulgação do processo, mas não tem obtido resultado favorável na procura pela renovação dos cadastros Sênior. "A estimativa é de que 4,4 mil usuários já fizeram a atualização, mas ainda faltam 7 mil. Eu não sei porque a procura foi baixa, pois colocamos divulgação".

O recadastramento se iniciou em agosto e as equipes chegaram a preparar um sistema de agendamento prévio, pelo telefone 4676-3566, para evitar filas e tumulto entre os idosos. Porém, a baixa procura possibilitou que o atendimento fosse também realizado por ordem de chegada no posto. Em média, os funcionários atualizam 100 cartões por dia, de acordo com a demanda.

O aposentado Enoque Soares da Silva, de 77 anos, foi um dos idosos que já renovou o bilhete. "Me falaram no ônibus que precisava atualizar e eu vim saber. Não tenho reclamações do atendimento. É importante ter o cadastro certinho para poder viajar sem preocupação", disse o morador do Caxangá.

O primeiro lote de cartões confeccionados estará disponível para retirada a partir desta semana. Porém, para quem efetuar o recadastramento neste mês de setembro, a retirada acontece somente em outubro. Para realizar o procedimento, o idoso deve comparecer ao posto portando CPF e RG original, além de comprovante de residência também original, recente e com CEP. A tecnologia de reconhecimento facial deverá ser colocada em prática em meados de novembro. Os estudantes serão o próximo público a renovar os cartões, ainda este ano.