Audiência pública debate proposta do novo Plano de Gestão de Resíduos

A Prefeitura de Suzano promoveu, na tarde desta sexta-feira (22), no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), uma audiência pública para apresentação do anteprojeto de lei que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contou com a presença de servidores, da sociedade civil organizada e de integrantes de cooperativas de reciclagem local. O documento trata das ações que serão tomadas pelos próximos quatro anos em relação ao tema.

Participaram do encontro os secretários de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e de Governo, Said Raful Neto, a diretora de Meio Ambiente, Solange Wuo, e representantes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, da Controladoria Geral do Município e da Câmara de Suzano.

O projeto foi elaborado levando em conta estudos de amostras de resíduos residenciais coletados de diversas regiões da cidade, a partir das quais foi avaliado o potencial de reaproveitamento e compostagem. Os principais objetivos do novo plano são a melhoria do contrato de prestação de serviço de coleta e destinação de lixo no município, o aumento da proporção de detritos reciclados e a ampliação da percepção da população com a limpeza de áreas públicas.

Esta foi a última audiência pública antes do envio do projeto de lei para a Câmara de Suzano, onde passará por apreciação e votação dos vereadores. A proposta pretende atualizar a lei complementar nº 256/2014, que passará por emendas aditivas com o novo plano municipal, mais próximo do momento do município.

Em sua fala, o secretário Gianuzzi reafirmou a importância da atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em um mundo cada vez mais engajado com as questões ambientais.

“A preocupação com a preservação dos recursos naturais torna-se cada vez mais frequente em nossa sociedade, e é primordial o gerenciamento responsável de resíduos para preservar o bem-estar das futuras gerações”, ressaltou o chefe da pasta.