Audiência pública discute criação da Semana Professor Raul Brasil em Suzano

A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Câmara de Suzano realiza nesta quarta-feira (8), no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Cândido”, às 14 horas, uma audiência pública para discutir o projeto de lei que busca instituir no Calendário Oficial de Suzano a Semana Professor Raul Brasil. O autor da propositura é o vereador Edirlei Junior Reis (PSD), o professor Edirlei, que preside a comissão.

De acordo com o projeto, a data será realizada todos os anos na terceira semana de março. A propositura detalha que os objetivos da semana são promover discussões no âmbito escolar sobre a importância do acompanhamento da evolução e aprendizado de crianças e adolescentes nas escolas e no mundo virtual, bem como sobre segurança no mundo digital. O projeto também define que essas discussões, sempre que possível, tenham tratamento multidisciplinar.

Na justificativa do projeto, o professor Edirlei explica que a Semana Professor Raul Brasil será uma oportunidade de se “promover um embate saudável entre várias ideias”. Ele acrescenta que a tragédia ocorrida na unidade escolar de Suzano em março passado trouxe um “estremecimento incomparável”: “Percebe-se que tal atrocidade paira sobre uma grande quantidade de jovens que poderiam se encaminhar para assuntos e práticas mais construtivas de uma sociedade tão complexa como a nossa”, afirmou.

O vereador complementa que é importante que pais, mestres e toda a sociedade acompanhem a vida dos jovens. “Percebo que muitos jovens perderam referência para o bem viver, seja os pais no ambiente familiar, os professores no ambiente escolar ou líder religioso no ambiente da profissão da fé”, completa.

A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo também é formada pelos vereadores Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol (relator), e Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado (membro).

Sessão

Às 18 horas desta quarta-feira (8), a Câmara de Suzano realizará a sessão ordinária. Os vereadores irão votar um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Joaquim Rosa (PR), que confere o Título de Cidadão Suzanense a Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes desde 2012.

Na pauta da sessão, também está uma moção de apelo de autoria da presidente da Câmara, a vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia. A propositura solicita à concessionária CCR Nova Dutra a abertura do acesso à via expressa da rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 227, sentido São Paulo-Rio de Janeiro, nos horários de pico. A razão para o pedido é que, com a interdição da ponte que permitia o acesso à pista expressa da Dutra, há grande fluxo de veículos nos horários de maior movimento.