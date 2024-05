Avenida Paulista recebe obras de requalificação no Jardim Suzanópolis

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano iniciou a primeira fase das obras de requalificação de um trecho da avenida Paulista, que liga o Jardim Suzanópolis ao Jardim Monte Cristo. Nesta etapa, estão sendo reformadas guias e sarjetas e adequação da drenagem entre a rua Alice Palermo Santos e a rua da Divisa, que ficam em uma das extremidades da via.

Os trabalhos serão realizados neste trecho e têm previsão de serem concluídos no segundo semestre deste ano. A próxima fase da obra será a reforma das calçadas, seguida de recapeamento asfáltico entre essas duas ruas. A ideia é proporcionar mais conforto e segurança para motoristas e pedestres que passam pelo local, que possui grande movimento de pessoas e veículos durante o dia, e otimizar o escoamento da água das chuvas com os serviços de drenagem.

Realizados pela Renov Pavimentação e Construção Ltda., os trabalhos contam com um investimento total de R$ 1.971.511,18, dos quais R$ 450 mil são provenientes de emendas parlamentares e outros R$ 1.521.511,18 de contrapartida municipal.

O secretário Samuel Oliveira explicou que os trabalhos representam um avanço na infraestrutura deste trecho, que vai atender principalmente moradores do Jardim Suzanópolis e do Jardim Márcia. “Há alguns condomínios naquele local, então existe uma circulação muito grande de pessoas. Os trabalhos vão permitir que travessias sejam feitas com maior segurança, além de promover algumas correções necessárias naquele ponto da avenida Paulista”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi citou outras obras realizadas nos últimos meses que estão melhorando a mobilidade urbana da cidade. “Concluímos em fevereiro a rua Cidade de Diadema, no Parque Maria Helena, e temos atenções voltadas também no trecho de expansão da avenida Senador Roberto Simonsen, na nova alça do viaduto Leon Feffer e na avenida Jorge Bei Maluf. Nossa cidade virou um grande canteiro de obras. Esses trabalhos na avenida Paulista vão melhorar muito a vida das pessoas que moram naquela região”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.