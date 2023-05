'Baby, me Leva!' bate recorde com 92 adoções

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, efetuou a adoção de 92 animais no último domingo (30/04), durante a realização de mais um evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”.

Diversas pessoas que compareceram no Parque Municipal Max Feffer, entre 10 e 17 horas, puderam levar um amigo de quatro patas para casa de forma gratuita. A iniciativa, que conseguiu proporcionar novos lares para 73 cães e 19 gatos, marcou o recorde de adoções promovidas em um único evento presencial.

Desde o início do projeto, em janeiro de 2021, já foram adotados 790 animais. Antes de levarem os novos membros para casa, os tutores passaram por um questionário em que foram analisadas suas condições de ter um animal de estimação. Desta forma, é garantido que os pets recebam o tratamento ideal e não sofram maus-tratos.

Na oportunidade, o parque também recebeu o FestCão, evento idealizado pela TV Diário com apoio da Prefeitura de Suzano, que contou com diversas atrações como, o 'cãocurso', uma competição que avaliou os animais nas categorias Similaridade, Pelagem e Fashion. Também houve um show de agility e apresentação dos cães do grupamento do Canil, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.

Os protetores de animais e demais entidades com interesse em participar do “Baby, me Leva!” devem entrar em contato com a secretaria. Além disso, os interessados também podem iniciar o processo de maneira on-line, manifestando interesse por meio do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 e assim iniciar a adoção.