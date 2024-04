'Baby, me Leva!' chega a cem animais adotados no ano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, promoveu no último domingo (07/04) o quinto evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!” no Parque Municipal Max Feffer, de um total de 20 programados para o decorrer deste ano. Durante esta edição, 11 pets encontraram uma nova família, totalizando cem animais adotados em 2024, entre 75 cães e 43 gatos.

No último evento, foram assegurados lares para dois gatos e nove cachorros e, para levar esses animais para casa, os novos tutores passaram por uma avaliação de perfil e responderam um questionário realizado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e protetores parceiros com o objetivo de garantir o bem-estar dos cães e gato. Essa avaliação tem como objetivo verificar as condições dos interessados em cuidar dos pets.

Os eventos presenciais ocorrem sempre no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) das 10 às 17 horas. Para participar, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Além da iniciativa no parque, os interessados também podem dar início ao processo de adoção por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Nos últimos quatro meses, 44 animais tiveram os processos de adoção iniciador por meio virtual. Interessados também podem entrar em contato com a pasta pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzanosp.gov.br.

O secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, destacou sua satisfação pessoal em alcançar o marco de cem pets adotados até agora. “Cada cão e gato que encontra um novo lar representa uma nova chance de vida e um passo importante para a construção de um futuro mais e solidário para nossos animais. Chegar a este número é indicação que estamos no caminho certo e acredito que vamos alcançar uma quantidade ainda maior de pets adotados até o final de 2024”, concluiu o chefe da pasta.

Já para a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a marca de uma centena de animais que encontraram uma família reflete no respeito que os suzanenses possuem com os pets. “Quando recebi essa confirmação fiquei muito feliz porque isso mostra que somos uma cidade amiga dos animais e vamos seguir neste caminho. Agradeço à população que nos ajuda com o projeto e torço para que mais cachorros e gatos possam encontrar um novo lar ao longo do ano”, finalizou ela.