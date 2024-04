'Baby, me Leva!' e 'Festcão' levam 18 mil pessoas ao Max Feffer com recorde de adoção

O Parque Municipal Max Feffer recebeu no último domingo (28/04) o sexto evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”, além da 2° edição do “Festcão”, realizado pela TV Diário em parceria com a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que ocorreu durante a “ExpoSuzano 2024”. Ao todo, 18 mil pessoas passaram pelo evento, alcançando o recorde de 61 adoções em um único dia.

Desde sua criação, em 2021, o projeto já contabilizou mais de 1,2 mil adoções e, somente durante o último evento, foram garantidos novos lares para 44 cães e 17 gatos, totalizando 115 animais no ano, sendo 75 cachorros e 40 felinos.

Além do “Baby, Me Leva!”, a 2° edição do “Festcão” também bateu recorde de público, com 3 mil pessoas a mais no comparativo com a edição anterior. Ao longo do evento, os pets e seus tutores puderam participar de diversas atividades como o “Cãocurso” e a interação entre o público e seus animais, além de prestigiar apresentações como o “Show de Agility”, em que os cães puderam exibir suas habilidades desviando de vários obstáculos e a exibição dos cachorros do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.

Além dos eventos, a pasta, em parceria com o Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, ofertou cem doses de vacinas antirrábicas aos animais.

Segundo o secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, os eventos foram um sucesso e mostraram o comprometimento da comunidade em promover a adoção responsável e o cuidado com os animais. “A parceria entre a TV Diário e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi fundamental para alcançar e sensibilizar mais pessoas sobre a importância de proporcionar um lar amoroso aos pets. Estamos muito satisfeitos com os resultados e continuaremos trabalhando para garantir o bem-estar dos animais em nossa cidade”, destacou o chefe da pasta.

Já a primeira-dama Larissa Ashiuchi enfatizou a importância do evento para a construção de uma sociedade mais solidária e consciente. “Ver tantas famílias felizes com seus novos amigos de quatro patas é algo realmente gratificante. Esses eventos não apenas proporcionam um lar para os animais, mas também fortalecem os laços comunitários e promovem a responsabilidade animal, além de promover momentos de diversão para todos, inclusive para os pets”, afirmou Larissa.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu aos envolvidos na organização e realização das atividades, destacando o empenho de cada um durante o evento de adoção e o ‘Festcão’. “Foi por meio de muito trabalho e dedicação que pudemos promover essas ações. Todos estão de parabéns pela realização dessas iniciativas e pelo número recorde de animais adotados neste ano”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.