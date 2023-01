'Baby, me Leva!' promove as primeiras adoções de 2023

O projeto “Baby, me Leva!”, coordenado pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, promoveu as três primeiras adoções responsáveis do ano. Em meio aos animais à espera de um novo lar, entre adultos e filhotes de vários tamanhos e idades, os cachorros Pierre, Revoada e Amora conquistaram o coração e o carinho dos tutores. A entrega dos animais marcou o início de uma nova temporada de adoções responsáveis na cidade.

Pierre e Revoada foram resgatados pela pasta do Meio Ambiente em dezembro passado após serem vítimas de abandono e maus-tratos. A nova guardiã dos animais, Luana Corrêa Mozelli, moradora do distrito de Palmeiras, foi quem adotou a dupla e foi recepcionada pelo secretário André Chiang na segunda-feira (23/01) para efetivar a adoção dos animais, que possuem quatro meses de vida cada.

Além de Pierre e Revoada, a cadela Amora, adotada por Cristiane Sugawara, moradora do Jardim Lincoln, também ganhou um novo lar. Cristiane já estava à procura de um animal para adoção após a perda de seu cachorro, no final do ano passado. A tutora acompanhava por meio do site outros cães e gatos disponíveis, mas logo se apaixonou por Amora, de dois meses de idade. Essa foi uma oportunidade única, tendo em vista que está acostumada com a companhia de pets desde a infância.

“Sempre fui apaixonada por animais, principalmente cães. Esse é um amor que surgiu na infância e permanece comigo até hoje, por isso, assim que identifiquei a Amora, tive vontade de adotá-la. Após entrar em contato com o setor de Bem-Estar Animal eu pude efetivar a adoção e assim ter de volta a felicidade que só um pet pode proporcionar”, comentou Cristiane.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, o projeto vem alcançando uma grande relevância, o que mostra o comprometimento dos profissionais envolvidos e a disposição da população suzanense em contribuir com o projeto. “Começar o ano encontrando um novo lar para um pet é extremamente satisfatório. Muitos desses animais são resgatados pelos órgãos públicos e protetores da cidade, por isso nosso objetivo é promover o máximo de adoções possíveis, com a garantia de que os animais sejam tratados com carinho, afeto e segurança”, disse.