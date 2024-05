'Baby, me Leva!' promove novo evento de adoção presencial neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá no próximo domingo (19/05), das 10 às 17 horas, o sétimo evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!” deste ano. A iniciativa é do setor de Bem-Estar Animal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que busca uma nova família para cães e gatos que foram abandonados ou que sofreram maus-tratos.

Em 2024, o projeto já proporcionou lares para 115 animais e, nesta edição, há cerca de 50 pets em busca de adoção. É importante ressaltar que antes de levar o novo integrante da família para casa, os interessados devem preencher um questionário elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e colaboradores parceiros, visando assegurar o bem-estar dos cães e gatos. Adicionalmente, será necessário apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de residência.

Aqueles que não puderem comparecer ao evento pessoalmente, mas estão interessados em adotar um pet, podem iniciar o procedimento por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Após o primeiro contato, é possível agendar uma visita em que será realizada uma avaliação do perfil do adotante, em seguida, será possível conhecer o animal e oficializar a adoção preenchendo um formulário que confirma que o cão ou o gato passará a estar sob a responsabilidade do novo tutor. Vale lembrar que é preciso ser maior de idade para efetuar a adoção.

Para o secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, o projeto é uma importante iniciativa para promover o desenvolvimento sadio dos animais. “Temos o intuito de proporcionar um lar amoroso para cães e gatos resgatados e trabalhamos também para garantir que os futuros tutores estejam preparados e comprometidos com os cuidados necessários. Acreditamos que cada adoção realizada é uma grande vitória", enfatizou o chefe da pasta.

Já a primeira-dama Larissa Ashiuchi expressou seu apoio ao projeto, ressaltando a importância de incentivar a adoção responsável e o cuidado com os pets. “Cada adoção representa uma mudança positiva na vida de um animal e de uma família, promovendo amor, companheirismo e bem-estar mútuo. Convido todos a participar do evento e a considerar a possibilidade de adotar um novo membro para suas famílias, lembrando que o comprometimento com o cuidado e o amor pelos animais é fundamental para garantir uma convivência harmoniosa e feliz”, destacou Larissa.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou comparecer à sede do órgão, que fica localizada no Centro Unificado de Serviços (rua Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.