'Baby, me Leva!' realiza 2º evento de adoção do ano

O projeto “Baby, me Leva!”, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, promoverá neste domingo (12/02) o segundo evento presencial de adoção responsável de animais do ano no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 10 às 17 horas.

A iniciativa, conduzida pelo setor de Bem-Estar Animal da pasta, reunirá 50 pets que podem ser adotados gratuitamente.

Durante o evento, os cães e gatos disponíveis serão supervisionados por cuidadores parceiros, que entrevistarão os interessados em levar um novo amigo para casa a fim de garantir que os possíveis tutores tenham as condições ideias de adotar um pet. Para participar, os candidatos devem estar em posse de documento de identidade com foto e comprovante de residência, tanto original quanto cópia.

Além disso, outro requisito é que o pretendente seja maior de 18 anos. Todos os pets assistidos pela prefeitura e abrigados pelo setor de Bem-Estar Animal e entidades parceiras recebem os cuidados necessários até que o processo de adoção se concretize, incluindo castração e vacinação.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, os trabalhos promovidos visam beneficiar os pets abrigados bem como à população suzanense.

“Conviver com um animal de estimação traz diversos benefícios para a saúde, como praticar exercícios, redução de estresse e socialização. É importante que os interessados se comprometam com algumas responsabilidades fundamentais para garantir qualidade de vida e o bem-estar do animal. Por isso, somos criteriosos e exigentes no momento da oficialização da adoção porque é uma vida que está em jogo”, destacou o chefe da pasta.

Também é possível visualizar e adotar um pet de maneira on-line por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva/. Após o interessado fazer contato, ele passará por uma análise de perfil e em caso de resultado positivo, o interessado deve preencher um formulário destacando que o animal passa a estar sob responsabilidade de seu novo tutor.

Para realizar a adoção de maneira on-line, o interessado deve entrar em contato com a secretaria pelo telefone (11) 4745-2055 ou por intermédio do e-mail babymeleva@suzanosp.gov.br.

Ao todo, desde o início do projeto em 2021, já foram encontrados novos lares para 578 animais.