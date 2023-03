'Baby, me Leva!' registra 16 animais adotados em evento

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do setor de Bem-Estar Animal, promoveu a adoção de 16 pets no último domingo (12/03) durante a realização de mais um evento do projeto “Baby, me Leva!”. A ação ocorreu das 8 às 17 horas no Parque Municipal Max Feffer e diversas pessoas que compareceram ao espaço puderam levar um novo amigo para casa.

Durante a iniciativa, a pasta conseguiu proporcionar novos lares para 11 cães e cinco gatos, por intermédio de adoção responsável. Desde o início do ano, 80 animais foram adotados, sendo 68 ações realizadas por meio dos eventos presenciais e outras 12 efetuadas de forma virtual.

Para ter o direito de levar os animais, os novos tutores passaram por um questionário realizado pelos cuidadores parceiros para verificar as condições dos interessados em ter um amigo de quatro patas. A iniciativa busca garantir que os pets recebam o tratamento ideal e não sofram maus-tratos posteriormente.

Vale ressaltar que os munícipes também podem iniciar o processo de adoção de maneira on-line. Os possíveis novos tutores têm a opção de manifestar interesse por meio do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou telefone (11) 4755-2055 e assim dar início ao procedimento.

Os protetores de animais e ONGs com interesse em participar dos eventos de adoção também devem entrar em contato.

Após o primeiro contato, os interessados podem agendar uma visita, momento em que passam por uma avaliação do perfil para, na sequência, conhecer o animal e oficializar a adoção. Os animais podem ser visualizados por meio do link http://www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva.

“Os números expressivos de animais adotados nos meses iniciais do ano destacam o comprometimento da pasta em proporcionar novos lares para todos os animais resgatados. Seja por meio da plataforma ou dos eventos no Max Feffer, os interessados podem conhecer os cães e gatos disponíveis para efetuar a adoção responsável. J

unto aos cuidadores parceiros, observamos a situação dos pets acolhidos e monitoramos os casos de maus-tratos ou abandono, para oferecer as melhores condições possíveis a eles”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Na visão da primeira-dama Larissa Ashiuchi, levar um pet para casa é uma forma de ajudar a garantir que eles recebam todo cuidado e amor que merecem. “Realizar a adoção de um animal de estimação é benéfico não apenas para o bichinho, mas também para o novo tutor”, destacou.