Badra recebe atividades contra o trabalho infantil

A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento de Suzano, em parceria com a entidade Reduca, realizou na última quarta-feira (29/03), no periodo da tarde, ações da campanha “Diga Não ao Trabalho Infantil”. A iniciativa ocorreu na Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, no bairro Cidade Miguel Badra, e foi direcionada a 190 alunos do ensino fundamental I e II. Durante a ação, os educadores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) promoveram uma palestra com explicações sobre os direitos da criança e do adolescente, malefícios do trabalho infantil, além da distribuição de adesivos informativos.

O cronograma de atividades foi iniciado na escola Professor Antônio Brasilio Menezes da Fonseca, também no Badra, na última sexta-feira (24/03), sendo destinada aos alunos do ensino fundamental II e 1º e 2º anos do ensino médio. Durante a ação, que teve a participação de 475 estudantes, os voluntários também puderam instruir os educandos acerca da inserção no mercado de trabalho por meio do programa jovem aprendiz. A próxima ação está marcada para na próxima quarta-feira (05/04), novamente na escola Comandante Jacques Yves Cousteau.

Além disso, foi sorteado para cada sala de alunos um kit composto por um um lápis, um chaveiro, e um gibi sobre direitos humanos do escritor e cartunista Ziraldo. A equipe que realiza as ações é coordenada por Rozenaide Ribeiro, e conta com a participação dos educadores sociais Vanessa Angelo e Jeferson Leite, além da assistente social Deise Zilda.

A ação visa combater e sensibilizar a sociedade a refletir sobre as consequências do trabalho infantil, bem como a importância de garantir aos jovens os direitos humanos como brincar, estudar e de vivências que são próprias da infância e contribuem diretamente para o seu desenvolvimento. A entidade Reduca atua com o propósito de intervir na realidade de crianças e adolescentes para complementar e ampliar seus conhecimentos, resultando em pessoas capazes de agir de forma autônoma e cidadã, em sua vida pessoal e coletiva.

De acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, este tipo de ação é criada para conscientizar e incentivar os jovens a estudar.