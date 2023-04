Bairro Recreio Rio Bonito vai contar com novas ligações de água e esgoto

Cerca de 600 moradores do Recreio Rio Bonito, bairro do distrito de Palmeiras, serão contemplados com água encanada e serviços de coleta de esgoto nos próximos dias. A novidade foi informada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, durante reunião em seu gabinete na última semana. As obras ocorrem no local desde janeiro deste ano.

A ação em questão envolveu a construção de uma rede de 1,7 mil metros de água encanada e outra de rede de esgoto, com 1,5 mil metros de extensão, para atender os moradores das 132 casas situadas no perímetro envolvido pelas ruas Um, Três, Rio Bonito, Campestre e Érica.

Na reunião, foram alinhados os últimos detalhes acerca da fase final de trabalhos. Nesta, o superintendente de execução de projetos especiais da Sabesp na Região Metropolitana de São Paulo, Guilherme Paixão, e o superintendente da Unidade de Negócios Leste, Márcio Gonçalves de Oliveira, apontaram que a rede implantada poderá ser ativada nas residências mediante pedido dos munícipes, bastando entrar em contato com a empresa de saneamento.

Segundo o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, a conclusão das obras permite também a exclusão de duas caixas d’água gerais presentes na região. "Agora, as casas passarão a ser contempladas com um serviço que anula a necessidade de captar água da chuva para as necessidades básicas do dia a dia. O bairro ganhará uma nova cara, tendo um avanço nunca antes visto”, comentou.

Para o chefe do Executivo suzanense, conferir um saneamento de qualidade a todas as regiões significa garantir qualidade de vida e dignidade. “Ter um serviço desta natureza funcionando de forma adequada na cidade é muito importante, pois desta forma é possível dar a cada um destes moradores um sentimento de conquista, pois esta é uma demanda de quase duas décadas que, felizmente, estaremos cumprindo muito em breve”, completou.

Na reunião

Além das autoridades e dos superintendentes setoriais da Sabesp, também participaram das tratativas o assessor estratégico da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteo; o gerente da Unidade de Gerenciamento Regional do Alto Tietê, Leonard Camargo Freire de Almeida; a gerente do polo de Manutenção de Esgoto no Alto Tietê, Carolina Queiroz dos Santos; a gerente do polo de Manutenção de Água do Alto Tietê, Jocelma Gonçalves da Silva; e o coordenador de Empreendimentos e gestor de Projetos Especiais na Região Metropolitana, Adriano Carvalho Barbosa.