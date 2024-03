Bairros criam páginas na internet e abrem canal para reivindicações

A população de Suzano está criando grupos e páginas em redes sociais para pedir melhorias em seus bairros de moradia. O DS fez uma pesquisa e encontrou diversos grupos de bairros da cidade no Facebook.

Além de pedir melhorias, os grupos são utilizados para divulgação de trabalhos e produtos, envio de informações, perguntas e respostas, recomendações de serviço, entre outros.

Os grupos encontrados pela reportagem foram dos bairros Jardim Imperador, Vila Amorim, Vila Urupês, Miguel Badra, Jardim Revista, Casa Branca e Quaresmeira. Alguns desses grupos são fechados e apenas participantes conseguem ver o conteúdo.

No grupo do Miguel Badra, que é aberto, havia uma reclamação sobre alagamentos no bairro após as fortes chuvas que atingiram a cidade no mês de março. Por conta dessa reclamação, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Suzano sobre enchentes no bairro.

A administração da cidade informou que acompanha a situação do Miguel Badra e tem promovido limpeza nos locais em que enxerga necessidade.

“No Rio Jaguari, especificamente, esse trabalho ocorreu pela última vez em 2023. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos aguarda um retorno do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para executar a mesma ação neste ano”, disse a Prefeitura.

A administração ressaltou, ainda, que os trabalhos de limpeza do rio Tietê, que são feitos pelo DAEE, estão em andamento.