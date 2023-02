Homem soterrado em desabamento de casas em Ferraz é encontrado morto

Edinei Gomes de Faria, de 40 anos, foi encontrado morto entre os escombros após um barranco deslizar e atingir a casa em que ele estava na tarde desta quinta-feira (24) na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos.

O Corpo de Bombeiros confirmou, no início da madrugada desta sexta-feira (24), que o corpo da vítima foi encontrado após cerca de oito horas de buscas. Foi um árduo trabalho do Corpo de Bombeiros, dada a dificuldade para encontrar a vítima. Havia esperança de encontrar o homem vivo, mas isso não se concretizou.

Tragédia nas chuvas

O barranco desabou sobre duas casas na tarde desta quinta-feira na Avenida Mariana Junqueira, na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos. O homem ficou sob os escombros, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu durante as chuvas. O chamado foi feito por volta das 15h06. Ao menos seis equipes do Corpo de Bombeiros foram empenhadas no socorro ao homem. A Defesa Civil também foi acionada e esteve no local.

ATUALIZADO EM 24/02/23 ÀS 07H02