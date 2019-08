Base móvel da GCM e agência dos Correios vão atender Dona Benta

Os moradores do bairro Dona Benta, na região Norte da cidade, estão reivindicando a instalação de novos serviços para a localidade.

Entre os principais pedidos estão uma agência dos Correios, um posto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e um posto da EDP São Paulo, distribuidora de energia.

Apesar de conhecido por ser um grande centro comercial, já que o bairro tem cerca de 1.600 comércios (segundo dados da Prefeitura, em 2018) e corresponde a 27% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade, segundo dados da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, o Dona Benta, bem como toda a região Norte, carecem desses serviços.

É o que diz Ebert Vicente, o Bola, presidente Conselho Municipal de Segurança (Conseg) do Boa Vista. Ele conta que os residentes do Dona Benta e adjacências cobram a implantação desses postos na região, por conta da logística para ir até o Centro da cidade. "As pessoas não têm condições para se deslocarem ao Centro. Além dos gastos tem o trânsito, que é carregado e atrasa a vida das pessoas", disse.

"Mesmo que o Conseg cuide mais da parte de segurança, as pessoas sabem que temos alinhamento com parlamentares, então eles nos fazem esses pedidos", emendou.

Ele também ressaltou a importância da implantação de uma base fixa da Guarda Civil Municipal (GCM) na zona Norte.

"Sugerimos um quarteirão da segurança, e essa (implantação da base da GCM) é uma das medidas. Somos uma região de cerca de 130 mil habitantes, são 38 bairros. Necessitamos disso, e lutaremos até a última gota para conseguir", prometeu.

Possibilidades

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio de nota, afirmou que está elaborando o processo para adquirir uma base móvel de operações para a GCM (Guarda Civil Municipal), que será usada para ações em toda a região Norte da cidade. A pasta ainda diz que as rondas seguem preventivamente na região.

Já os Correios afirmaram que estão readequando a rede de agências. Em nota, a empresa afirma que, até 2024, a região do Dona Benta deve ser contemplada com uma unidade, em um processo de médio e longo prazo que ampliará o número de agências de 12 para 15 mil no Brasil.

Sobre a agência da EDP, a companhia afirmou que os moradores da região Norte podem realizar mais de 75% dos atendimentos pelo canal virtual, na internet ou pelo aplicativo no smartphone. A assessoria da Sabesp afirmou que não há previsão para a construção de novas agências físicas da cidade. Mesmo assim, os serviços da Companhia estão disponíveis no site e no aplicativo (Sabesp App), além dos Canais de Atendimento, nos telefones 195 e no 0800 011 9911.