Bicicletário da Estação Suzano da CPTM completa 2 anos

O passageiro pode fazer o cadastro on-line e uma webcam fotografa a bicicleta e seu dono. Um lacre numerado, com os dados do proprietário, é colocado na bicicleta, aumentando o controle de segurança.



O prazo máximo de permanência no bicicletário é de 72 horas. Depois desse limite, o cadeado pode ser rompido e a bicicleta não retirada vai para doação. O regulamento completo para utilização do bicicletário

está no site, no endereço:http://www.cptm.sp.gov.br/sua-viagem/bicicletas-CPTM/Pages/Bicicletario.aspx



A política de incentivo ao uso de bicicletas permite acesso de ciclistas nos trens da CPTM, de segunda a sexta-feira, das 20h30 até a meia-noite; aos sábados, a partir das 14h e aos domingos e feriados, durante todo período comercial.

O DS trouxe reportagem no sábado sobre bicicletários da região. Para se ter ideia, atualmente, os usuários da CPTM dispõem de 856 vagas para bicicletas de 4 estações que atendem o Alto Tietê. Em Suzano, o número de vagas é de 576. Seguido de Calmon Viana, com 84; Poá totalizando 60 e Ferraz de Vasconcelos, com 136.