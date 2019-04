‘Big Brother’ se amplia na região com previsão de até 700 câmeras

O Alto Tietê prepara a instalação de mais câmeras de monitoramento com a criação de centrais 24 horas. Segundo o DS apurou, o sistema “Big Brother” pode chegar a 700 equipamentos.

Somente Suzano e Poá devem inaugurar suas Centrais de Segurança Integradas (CSIs) ampliando o sistema em mais 200 câmaras (cada uma) que se somam às 100 de Guararema, 300 de Mogi das Cruzes e mais 100 previstas entre Arujá, Santa Isabel, Ferraz e Itaquá.

A primeira unidade 24 horas foi instalada em Guararema e possui mais de 100 câmeras espalhadas pela cidade. O Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema entrou em funcionamento no início deste ano. O projeto funciona em parceria com a Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e SAMU, potencializando as ações contra os delitos que podem ocorrer na cidade. Com mais de 100 câmeras, incluindo filmadoras de longo alcance, o CSI funciona 24 horas por dia.

Em Poá, um projeto semelhante foi iniciado no final de 2018 e segue em ritmo acelerado. A unidade ficará instalada na Rua Herculano Duarte Ribas. Cerca de 100 câmeras serão instaladas nos pontos principais da cidade. Para aumentar a segurança a Secretaria de Segurança Urbana também convocou aprovados em concurso público para o curso preparatório para atuação na GCM e devem reforçar o efetivo da Guarda Municipal.

Em Suzano, a obra da central de monitoramentos continua em andamento e possui previsão de entrega para abril. Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, a data exata de inauguração do Centro de Segurança Integrada (CSI) ainda será definida. A unidade funcionará no subsolo do Paço Municipal.

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos na infraestrutura estão adiantados e a mobília já começou a ser entregue. Em breve chegam os equipamentos que serão utilizados, como monitores, computadores e servidores. Ao mesmo tempo, a empresa contratada para implantar e gerenciar o futuro o CSI já está instalando as 52 câmeras de monitoramento em vários pontos da cidade.

O órgão afirma que o investimento é de R$ 2.299.800,00 e o prazo do contrato, assinado em 20 de dezembro de 2018, será de 12 meses a partir do início da operacionalização do sistema. "O serviço envolve gerenciamento de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de vias públicas do município, com disponibilização de equipamentos e outros itens", afirma a Prefeitura.

Mogi conta com 300 câmeras com central de controle

Mogi das Cruzes conta com mais de 300 câmeras de monitoramento, entre equipamentos instalados em espaços públicos e câmeras fixas. O monitoramento é realizado pela Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp). Desde 2017, 17 novas câmeras já foram incorporadas à Ciemp, sendo 10 câmeras no Distrito Industrial do Taboão, no Parque Centenário, Sabaúna, Braz Cubas, Jundiapeba, Vila Industrial, passarela da rua Padre João e Praça da Liberdade.



A Prefeitura de Mogi das Cruzes está iniciando a instalação de 23 novas câmeras em diversas regiões da cidade, com investimento de cerca de R$ 500 mil. O Mercado do Produtor também receberá câmeras de monitoramento, com serviços previstos para o mês de maio.



Atualmente, o município de Ferraz de Vasconcelos não possui câmeras de monitoramento na cidade. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Secretaria de Governo de Ferraz de Vasconcelos, o município afirma que estuda a instalação destes equipamentos e criação de uma central. O órgão garantiu que logo divulgará mais detalhes sobre o projeto.