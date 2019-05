Boa Visão 2019 vai atender 23 mil estudantes e 2 mil idosos em Suzano

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, lançou na manhã desta quinta-feira (9) o Programa Boa Visão 2019. A iniciativa vai atender mais de 23 mil alunos, de 3 a 8 anos, matriculados em 109 instituições de ensino, além de beneficiar uma média de 2 mil idosos com idade igual ou superior a 60 anos.

A abertura do programa foi realizada no anfiteatro do Saspe e contou com a participação dos colaboradores do projeto, os secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, e de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocêncio; a dirigente de Ensino – Região Suzano, Vera Lúcia Miranda; o presidente da Guarda Mirim de Suzano, Natal José Francisco; a coordenadora do Programa Boa Visão, Neide Franco de Lima; e de representantes do Sesi-Suzano.

Com o slogan “Olhos que Veem, Coração Feliz”, o programa, por meio da Operação Óculos Escolar, vai realizar entre os dias 20 de maio e 21 de junho a fase de exames-testes com os mais de 23 mil alunos das escolas municipais, estaduais e Sesi, bem como do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Nos dias 25, 26 e 27 de junho, as escolas deverão entregar os resultados das testagens para que sejam iniciadas as consultas médicas, que, por sua vez, ocorrerão nos meses de agosto e setembro.

Já a Operação Melhoridade tem a previsão de realizar o atendimento de aproximadamente 2 mil suzanenses com idade igual ou superior a 60 anos. As inscrições vão ocorrer nos dias 25 e 26 de junho, das 8 às 16 horas, no Complexo Educacional Mirambava (rua Dr. Campos Salles, 884 – Centro). Na oportunidade, serão solicitados documento de identidade original com foto, comprovante de endereço atualizado e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Boa Visão 2018 atendeu no ano passado 23.055 alunos. Destes, 6,3 mil foram encaminhados para consultas oftalmológicas e 1.890 foram identificados com a necessidade da utilização de óculos e receberam seus pares gratuitamente. Na operação Melhoridade, foram 2.380 suzanenses com mais de 60 anos atendidos e todos receberam os itens, sendo que alguns precisaram receber dois pares, resultando na entrega de 2.642 óculos.

Segundo o secretário municipal de Educação, um aluno da rede municipal foi identificado com perda de visão e a professora só conseguiu entender a situação pela sua capacitação com o Boa Visão. "Foi por causa do ensinamento das testagens em alunos que essa profissional identificou, entendeu e deu total suporte à criança e à família, direcionando, inclusive, o caminho para as consultas e para adquirir os óculos", informou.

Em seu discurso, Larissa explicou que mais da metade das crianças que apresentam dificuldades de aprendizado decorre de dificuldades com a visão. "É o terceiro ano que esta gestão promove o Boa Visão. Conseguimos ampliar nosso trabalho e hoje nossas ações atingem números grandiosos, como o atendimento a mais de 25 mil pessoas”, afirmou.

Também prestigiaram o evento o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo Silva; o controlador geral do Município, Fátimo Rodrigues; a coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Isabela Adelaide Fischer; a secretária da Junta Militar de Suzano, Sônia Hernandez; e a presidente do Fundo Social de Biritiba Mirim, a primeira-dama Eliza Akemi Tajiri.