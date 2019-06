Boa Visão de Suzano recebe inscrições do público da Melhor Idade dias 25 e 26

Cerca de 2 mil suzanenses com mais de 60 anos poderão se beneficiar neste ano do Programa Boa Visão – Operação Melhor Idade, iniciativa em que a Prefeitura de Suzano, por meio Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), promove a realização de consultas e exames oftalmológicos e a oferta de óculos gratuitamente. As inscrições ocorrerão nos próximos dias 25 e 26 (terça e quarta-feira), no Complexo Educacional Mirambava (rua Campos Salles, 884 – Centro), a partir das 8 horas.

Para fazer parte, o interessado deve comparecer ao local em uma das datas definidas com comprovante de endereço recente (de preferência contas de água e energia elétrica), documento de identidade com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, caso possível, cartão do posto de saúde da rede municipal. À disposição do atendimento estarão presentes mais de 30 pessoas, entre servidores e voluntários da Guarda Mirim de Suzano.

Após a inscrição, o participante receberá o encaminhamento para consulta e exame com oftalmologista no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz (rua Kazuo Kajiwara, 33 – Parque Santa Rosa), que ocorrerá aos finais de semana, a partir de 6 de julho. As pessoas que apresentarem casos de catarata, glaucoma e outras doenças dos olhos identificadas pelos médicos serão devidamente encaminhadas à rede municipal de saúde, para acompanhamento e tratamento.

O Programa Boa Visão é promovido anualmente pelo Saspe, que também atende alunos desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino fundamental da rede pública e do Serviço Social da Indústria (Sesi). Para 2019, os organizadores esperam atender mais de 25 mil pessoas, sendo 2.380 com mais de 60 anos.

Segundo a equipe responsável pela Operação Melhor Idade, a entrega dos óculos para os idosos começará em 20 de setembro, continuando nas semanas seguintes com datas e horários pré-agendados.

A primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, disse que o programa tem como objetivo prover auxílio à população suzanense em maior estado de vulnerabilidade que necessita enxergar melhor. “A Operação Melhor Idade visa primariamente atender as pessoas que normalmente não têm acesso ou meios para poder cuidar da visão, por uma série de fatores. Desta forma, nosso trabalho é voltado em especial para aqueles que até hoje não conseguiram participar do programa e que aguardam uma oportunidade”, explicou.

Mais informações sobre o processo de inscrição para o Programa Boa Visão – Operação Melhor Idade podem ser obtidas no Saspe, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, ou pelo telefone (11) 4743-1600, das 8 às 17 horas.