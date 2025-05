Bolsa Família e Prestação Continuada vão injetar R$ 358 milhões na economia de Suzano

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresentou na tarde da última segunda-feira (26/05), durante audiência pública realizada pela Câmara, o balanço dos atendimentos que foram ofertados à população no primeiro quadrimestre, revelando o impacto positivo dos benefícios para a economia suzanense.

O titular da pasta, Geraldo Garippo, informou na ocasião que os 25.842 inscritos no programa Bolsa Família e os 9.471 assistidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) garantirão a injeção de R$ 358 milhões na economia suzanense em 2025.

Os dados foram compartilhados com os vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, que conduziu os trabalhos; Artur Takayama, presidente da Casa de Leis; e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira. Por parte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, também participaram da audiência os diretores Carlos Alberto Santiago de Araújo, Regiane Borges e Luiz Carlos Geraldo.

Os números têm relação, conforme dito pelo secretário Garippo, com a quantidade de munícipes que são atendidos pelo Cadastro Único (CadÚnico). Atualmente, 54.523 famílias estão inscritas neste instrumento, que pode ser requerido em um dos cinco postos do Cadastro Único de Suzano, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Como demonstrado, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) contabilizaram, nos primeiros quatro meses deste ano, 5.128 atendimentos particularizados, 513 encaminhamentos para acesso ao BPC, 123 visitas domiciliares, 109 atividades coletivas, 705 acompanhamentos, 154 auxílios-natalidade, 46 auxílios-funeral e 1.466 auxílios-emergenciais, além do atendimento a 613 famílias que foram afetadas por conta de ocorrências climáticas.

Também houve destaque para o trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O serviço garantiu, no primeiro quadrimestre deste ano, 1.190 atendimentos individualizados, 30 atendimentos em grupo, 141 visitas domiciliares, 148 acompanhamentos e 152 abordagens para garantir suporte às pessoas em situação de rua, além do apoio a 21 adolescentes por meio da medida socioeducativa. As ações voltadas ao público de zero a 18 anos ainda estão sendo reforçadas com o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (Peti), que acompanha 63 crianças e adolescentes de 27 famílias referenciadas.

Parcerias

A pasta da Assistência e Desenvolvimento Social também apresentou na Casa de Leis a forma pela qual a administração municipal atua junto às entidades que cooperam com a população para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atualmente estão em vigência 28 termos de parceria que garantem 1.100 vagas em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e outras 230 vagas de acolhimento, por meio de um investimento de R$ 14 milhões por ano, que garantem a geração de 226 empregos diretos.

Para garantir serviços de proteção social básica, as entidades parceiras têm capacidade para atender até 800 crianças e adolescentes, 250 pessoas idosas, 50 jovens e adultos e 40 pessoas com deficiência. Já nos serviços de proteção especial de média e alta complexidades, outras 280 pessoas podem ser assistidas por estas instituições.

O secretário destacou a abrangência dos serviços prestados no município e o impacto positivo que os atendimentos proporcionam na cidade. “Temos garantido direitos a milhares de famílias suzanenses por meio dos equipamentos da Assistência Social. Nossa estrutura está à disposição dos cidadãos para que os munícipes possam ser inseridos nos programas a que têm direito”, afirmou Garippo.

Serviço

Suzano conta com o Cras Boa Vista, localizado na avenida Katsutoshi Naito, 955, Sesc – (11) 4749-4325 e (11) 4749-4325); o Cras Casa Branca, que fica na rua Maria Clara Tavares, 125, Parque Residencial Casa Branca – (11) 4747-7219 e (11) 4747-7219; o Cras Centro, situado na rua Monsenhor Nuno, 595 – (11) 4747-1341 e (11) 4747-1341; o Cras Gardênia Azul, na rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Varan – (11) 4751-4377 e (11) 4751-4377; e o Cras Palmeiras, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 11.641 (pista de Ipelândia), em Palmeiras – (11) 4751-3756 e (11) 4751-3756. O Creas está situado na rua Doutor Deodato Wertheimer, 174, no centro, os telefones são o (11) 4743-2588 e (11) 4743-2588.