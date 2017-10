Bom Prato de Suzano oferece almoço especial de Dia das Crianças

O Bom Prato de Suzano oferecerá almoço especial nesta quarta-feira (11), véspera de Dia das Crianças. O programa terá refeição gratuita para crianças de até seis anos. O almoço custa R$ 1 e começa a ser servido às 10h30 para o público prioritário (crianças, idosos e pessoas com deficiência) e às 11 horas a população geral. A mesma programação acontecerá nas 52 unidades do programa no Estado.

Cada unidade terá um cardápio diferenciado. Para o prato principal, alguns restaurantes escolheram receitas como Estrogonofe de frango e Hambúrguer à pizzaiolo, que serão acompanhadas de saladas, arroz, feijão, batata palha, purê de batata, macarrão, entre outras opções. Para sobremesa serão oferecidos doce de goiaba, doce de leite, gelatina, frutas, cocada, pudim, entre outras. (Segue cardápio abaixo)

“Garantir alimento nutritivo e de qualidade às crianças nos restaurantes Bom Prato é fundamental para um crescimento saudável. São 17 anos de atendimento com prioridade para as crianças que não pagam para se alimentar”, afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro.

Sobre o Bom Prato

Criado há 17 anos, o programa Bom Prato oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã) com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e serve diariamente mais de 85 mil refeições. Desde a inauguração em 2000, já serviu mais de 188 milhões de refeições e investiu mais de R$ 547 milhões no programa.

Há 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, 9 na Grande São Paulo, 06 no litoral e 15 no interior. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).

O café da manhã, de 400 calorias em média, é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. Em setembro de 2011, o café da manhã foi implantado em todos os restaurantes.