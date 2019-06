‘Borrachão’ de segurança será instalado nas estações de trem

Os 'borrachões' de segurança serão instalados a partir de 2020 nas estações de trem do Alto Tietê (linha 11-Coral). Conforme a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou, a prioridade está sendo as estações de maior movimento.

Esses borrachões servem para diminuir o vão entre o trem e a plataforma. Eles inibem que o passageiro venha a cair ao sair ou entrar no trem. Recentemente as plataformas da estação da Luz e parte da estação do Brás já receberam a proteção.

A empresa confirmou que até abril de 2020, a estação do Brás estará completa e duas plataformas da estação do Tatuapé receberão os borrachões. O valor investido para a compra e instalação em 20 plataformas de oito estações (de maior movimento) foi de R$ 7,2 milhões.

A partir disso, será elaborado um cronograma para instalação nas demais estações da linha.

O espaço entre o trem e plataforma existe por que as linhas férreas são utilizadas também pelos trens de carga, que são mais largos. Apesar disso, o borrachão não irá prejudicar a passagem dos trens de carga. Eles foram desenvolvimentos especialmente para as linhas da CPTM.

Mesmo com a proteção, a CPTM reforça as medidas segurança que são anunciadas nos trens e estações. A empresa pede para os usuários aguardarem atrás da faixa amarela, esperar a parada total do trem e aguardar a saída dos passageiros do vagão.