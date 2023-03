Braga Netto visita Suzano e quer fortalecer o PL para eleições de 2024

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e a primeira- dama e presidente do PL de Suzano, Larissa Ashiuchi, receberam o general e o presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária (PL) na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, para um balanço das ações do partido.

Estiveram presentes também os prefeitos e vereadores do partido de cidade da região.

Segundo Braga Netto, que saiu como vice na campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022, a visita ao Estado de São Paulo é “para analisar o desempenho dos prefeitos que foram eleitos pelo partido e alavancar as candidaturas para 2024”.

“Conversei com o prefeito Rodrigo que é um exemplo para o resto do País. Vim trazer a mensagem que o partido cresceu e precisa se manter assim. O foco é 2024 e trazer as mulheres e jovens para o partido e reforçar os nossos valores: Deus, Pátria e Família”, disse Braga Netto.

O prefeito Ashiuchi agradeceu ao general por escolher Suzano para representar o avanço do partido no País. O chefe da cidade também destacou a conquista do PL na bancada da câmara dos deputados.

“O PL fez a maior bancada de deputados e isso fortalece o crescimento do partido. A expectativa é que haja uma expansão de mais jovens e mulheres para participar na política, essa é a mensagem que o general deixa. Em Suzano executamos grandes obras e deixamos o legado do partido na cidade”, comentou Ashiuchi.

Para o presidente do PL no Estado, José Tadeu Candelária, a visita do general vai fortalecer a comunicação entre o partido no país para executar um planejamento estratégico visando a campanha de 2024.

“Precisamos aumentar o número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no Estado. Temos tudo para que isso aconteça, elaborando um bom planejamento estratégico com o partido em todo o país”, disse Tadeu Candelária.

O secretário nacional de Relações Institucionais do Partido Liberal, general Braga Netto, visitou Suzano, na manhã desta sexta-feira (24), em busca de fortalecer o PL no Alto Tietê. A expectativa é que a região consiga eleger novos candidatos a vereadores e prefeitos pelo partido.