Bunkyo Suzano celebra 88 anos de história, cultura e integração

A Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, celebra nesta quarta-feira (11/02) seus 88 anos de história, marcados pela preservação da cultura japonesa, pelo fortalecimento da convivência comunitária e pela contribuição contínua ao desenvolvimento cultural de Suzano.



A trajetória da entidade teve início em 11 de fevereiro de 1938, quando imigrantes japoneses fundaram a “Associação de Pais Japoneses da Cidade de Suzano”, com o objetivo de ensinar a língua japonesa aos seus filhos e manter vivas as tradições de sua cultura. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o Brasil e o Japão na condição de países inimigos, as atividades foram suspensas, sendo retomadas apenas em março de 1946, já com a denominação de “Associação de Japoneses da Cidade de Suzano”.



No ano seguinte, em 1947, foi criada a “Associação de Pais da Cidade de Suzano”, passando a coexistir duas entidades japonesas no município. Diante da preocupação com uma possível cisão da comunidade, as associações se uniram em 1948, formando a “Nova Associação de Japoneses da Cidade de Suzano”. Em 2 de abril de 1949, com a emancipação de Suzano, o nome foi alterado para “Associação de Japoneses do Município de Suzano”.



Reforçando o caráter plural da sociedade brasileira e prezando pela harmonia entre diferentes nacionalidades, em 1960 a entidade adotou a denominação que mantém até hoje: Associação Cultural Suzanense, consolidando-se como um espaço de integração, respeito e troca cultural.



Atualmente, o Bunkyo Suzano desenvolve diversas atividades culturais, esportivas e educacionais, com departamentos de Aikidô, Gateball, Haha-no-kai, Karaokê, Kendô, Taikô, Sumô, Seinenkai e Culinária além do tradicional Curso de Língua Japonesa, que segue formando novas gerações.



Para o presidente da entidade, Reinaldo Katsumada, celebrar os 88 anos é reconhecer a força coletiva construída ao longo do tempo. “Essa história só foi possível graças às famílias, voluntários e amigos que acreditaram no Bunkyo Suzano e ajudaram a manter vivos nossos valores e tradições. Celebrar os 88 anos é agradecer a todos que fizeram e continuam fazendo parte dessa caminhada, contribuindo para uma Suzano mais diversa, unida e culturalmente rica”, destacou. "Aos 88 anos, o Bunkyo Suzano segue como referência cultural no município, honrando seu passado e olhando para o futuro com o mesmo espírito de união que marcou sua fundação", completou o presidente.