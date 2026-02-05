Bunkyo Suzano promove 5º encontro de entidades nipo-brasileiras e alinha calendário de 2026

'O Bunkyo de Suzano realizou nesta quinta-feira (05/02) o 5º Encontro de Entidades Nipo-Brasileiras do município, com o objetivo de alinhar o calendário de atividades culturais para o ano de 2026 e apresentar o planejamento das ações à Prefeitura de Suzano. A iniciativa reforça a união entre as entidades e o poder público, garantindo organização, cooperação e o fortalecimento da cultura japonesa na cidade.



O encontro foi conduzido pelo presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, anfitrião da reunião, que destacou a importância do planejamento conjunto para evitar o cruzamento de datas e assegurar que os mais de 50 eventos programados ao longo do ano ocorram de forma integrada e organizada, com apoio da administração municipal.



Representando a Prefeitura de Suzano, participaram o prefeito Pedro Ishi; a primeira-dama Déborah Raffoul; o secretário de Meio Ambiente, André Chiang; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e o diretor de Cultura, Renan de Lima Franco. Também estiveram presentes o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e a sempre primeira-dama e diretora do Bunkyo Sustentável, Larissa Ashiuchi.



Durante sua fala, o prefeito Pedro Ishi apresentou um panorama das obras e entregas previstas para 2026, destacando investimentos estruturantes que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Entre os destaques, citou a recente entrega do espaço de lazer em parceria com a Transpetro, no Jardim Colorado; o lançamento das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, com a construção das alças do Rodoanel; e a entrega de 180 matrículas no Jardim Panorama. O prefeito também anunciou a inauguração da escola municipal do Jardim Europa, prevista para o próximo sábado, 7 de fevereiro. “Para os próximos meses, teremos obras como o Centro Esportivo do Miguel Badra, a revitalização da avenida Senador Roberto Simonsen, a ampliação de unidades escolares, a implantação de corredor ecológico, entre outras ações”, pontuou.



Pedro Ishi ressaltou ainda que grande parte dessas obras teve início durante a gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e que agora seguem para conclusão sob sua administração, garantindo a continuidade do planejamento da cidade.



Reinaldo Katsumata destacou que a proposta do encontro é fortalecer a organização do calendário cultural do município, ressaltando que todas as atividades contam com a colaboração da Prefeitura de Suzano. “Essa união é essencial para que os eventos sejam realizados da melhor forma possível. Esses encontros tiveram início ainda em alinhamento nas gestões de Rodrigo Ashiuchi e agora seguimos nos fortalecendo, chegando ao quinto ano desse trabalho conjunto”, afirmou o presidente do Bunkyo.



O sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, por sua vez, enfatizou a importância da união entre as entidades e o poder público para o fortalecimento da cultura japonesa em Suzano. “A força da comunidade nipo-brasileira sempre esteve na união e no trabalho coletivo. Esse alinhamento com a Prefeitura garante que as tradições sejam preservadas, valorizadas e ampliadas, beneficiando toda a cidade. Sou muito grato, inclusive, pelo apoio social que essas entidades sempre ofereceram à Larissa durante os oito anos em que esteve à frente do Fundo Social”, declarou.



Participaram do encontro representantes do Sindicato Rural de Suzano, da Associação Cultural Chinesa, do Templo Budista Honpa Honganji, da Associação Okinawa, do Templo Nambei Jymioji, da Associação Guaio Shombokukai, da Acesa Nikkey, do Suzano Futebol Clube (Suzaninho), da Associação das Famílias Rotarianas, do Conselho de Patrimônio Histórico, além de representantes do Bunkyo São Paulo, do Parque Kokushikan, e das diretorias do Bunkyo Suzano, do Haha no Kai, do Gatebol, do Sumo e do Seinenkai, bem como do presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama.



A iniciativa reforça a forte influência da cultura japonesa na história e no desenvolvimento de Suzano, evidenciando que o diálogo, a cooperação e o planejamento conjunto seguem como pilares para a valorização das tradições e para o fortalecimento do calendário cultural do município.