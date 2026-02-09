Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 08/02/2026
Bunkyo Suzano realiza em março a 1ª "Tarde Beneficente" de 2026

Evento previsto para o dia 8 vai arrecadar fundos em apoio a entidades e grupos parceiros

09 fevereiro 2026 - 13h00Por da Reportagem Local
Bunkyo Suzano realiza em março a 1ª Bunkyo Suzano realiza em março a 1ª "Tarde Beneficente" de 2026 - (Foto: Divulgação)

A Associação Cultural Suzanense – Bunkyo Suzano promove, no dia 8 de março (domingo), a primeira edição da “Tarde Beneficente” de 2026. O evento, que visa arrecadar fundos em apoio a entidades e grupos parceiros, acontecerá a partir das 12 horas, na sede da associação, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no Centro. Os convites já podem ser adquiridos pelo telefone (11) 4746-2744.

A atividade contará com comidas típicas, integração cultural e uma tarde de lazer para toda a família. Os interessados em adquirir os convites devem entrar em contato com a secretaria do Bunkyo Suzano pelo telefone (11) 4746-2744. Os ingressos têm o valor de R$ 30,00 e garantem a participação no evento, além do direito de concorrer a sorteios de brindes e prêmios. Além do atendimento telefônico, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, representantes dos departamentos internos também estão promovendo a venda entre associados e parceiros.

As festas beneficentes têm se tornado tradição na associação cultural. Como exemplo, em 2025, a entidade realizou dois eventos desse formato, nos meses de abril e outubro, reunindo aproximadamente 1,5 mil pessoas em cada edição. Desta vez, a expectativa é repetir o público, com a oferta de pratos típicos, como obentô, a tradicional “marmita” japonesa; o doce de panqueca dorayaki; a coxinha japonesa, feita à base de batata; além de churrasco e outras atrações culturais.

O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destaca que a ação é tradicional e representa uma importante forma de angariar recursos para as entidades e grupos nipônicos parceiros, contribuindo para o desenvolvimento de suas atividades. “A cultura japonesa e oriental, de modo geral, é muito rica e, por isso, buscamos sempre fomentar atividades e ações que valorizem esse aspecto. Nesse sentido, a arrecadação de fundos por meio desta festa é fundamental para que os grupos da cidade possam, por exemplo, promover seus próprios eventos. Resgatar e manter viva a cultura oriental é uma das nossas grandes missões. Por isso, convidamos todos a participar e aproveitar”, comentou.

 

