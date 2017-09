Ouvidoria recebe 1.141 queixas da população no período de 6 meses em Suzano

Buracos em rua, assuntos relacionados à saúde e iluminação pública estão entre as reclamações mais frequentes feitas pelos suzanenses na Ouvidoria da cidade. No primeiro semestre deste ano, o órgão recebeu 1.450 ligações. No mesmo período, a Ouvidoria recebeu 1.141 reclamações. Pelo menos 80% das reclamações feitas ao setor são solucionadas. Os dados são da Controladoria Geral do Município.

De acordo com a pasta, além das 1.141 reclamações, o setor recebeu também 1.141 sugestões e 70 elogios. Por dia, são realizados em média oito atendimentos, sendo no mês, uma média de 176 assistências prestadas aos suzanenses.

A pasta também destaca que além de receber reclamações sobre saúde, buracos e iluminação pública, atende munícipes com problemas relacionados à perturbação de sossego, poda e supressão de árvores. "Desde março de 2017, as solicitações, reclamações, informações e elogios passaram a ser realizados de forma presencial, tais procedimentos devem conter os dados do munícipe solicitante e a narrativa da solicitação ou reclamação", explica.

No ato é providenciada a abertura de um processo administrativo, que é encaminhado para a pasta competente ao assunto solicitado. "A partir da data de abertura do processo administrativo fica estabelecido um prazo de 40 dias corridos para que a secretaria responsável se manifeste em relação à demanda, reclamação, informação ou elogio", pontua. "Vencido o prazo e caso não haja nenhuma resposta pela pasta responsável, o munícipe retorna à Controladoria Geral, munido do protocolo feito anteriormente, para as devidas tratativas da secretaria para obtenção das informações necessárias", completa.

CONTROLADORIA

A pasta também frisa que tem a função e prerrogativa de receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos ou que contrariem o interesse público, praticados por agentes públicos da administração municipal.

Também cabe à Controladoria procurar junto às unidades competentes da administração municipal a prestação de serviços, de informação e esclarecimentos sobre atos praticados ou de responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informações. "Temos ainda a prerrogativa de manter sigilo quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncia, bem como a fonte, providenciando junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes. Além disso, também informamos ao interessado as providências tomadas pela pasta", completa.

OUVIDORIA

Os suzanenses podem fazer contato com a Ouvidoria por meio do e-mail: ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou pelos telefones: 800-77-42-007, 4742-2970 ou 4743-1796. Quem preferir se posicionar de forma presencial pode ir até a Ouvidoria, na Rua Baruel, 126. Em qualquer um dos meios, não é cobrada nenhuma taxa para reclamar, sugerir ou elogiar.