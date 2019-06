Cadastramento de idosos para o Programa da Boa Visão termina nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (26) o cadastramento de pessoas com mais de 60 anos no Programa da Boa Visão – Operação Melhor Idade, iniciativa da Prefeitura de Suzano que tem por objetivo conceder óculos gratuitamente. Só nesta terça-feira (25), primeiro de dois dias de ação, 1,1 mil senhas foram distribuídas pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) no Complexo Educacional Mirambava.

O atendimento começou no local às 8 horas. Na fila era verificada a documentação de cada um e entregue senha. Na parte interna os idosos aguardavam ser chamados para a triagem com a equipe técnica composta de profissionais do Saspe e dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Na sequência eram conduzidos para outro setor, onde integrantes da Guarda Mirim faziam o agendamento das consultas oftalmológicas, que ocorrerão sempre aos sábados, a partir de 6 de julho, no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz. Nessas ocasiões, inclusive, quem for identificado com alguma doença ou outro problema relacionado, como glaucoma e catarata, será encaminhado para a rede municipal de saúde.

A previsão é de que nesta quarta-feira sejam entregues mais 1,1 mil senhas, totalizando 2,2 mil pessoas atendidas na Operação Melhor Idade em 2019. Para participar é necessário ter 60 anos ou mais, ser morador de Suzano e comparecer a partir das 8 horas no Mirambava (rua Campos Salles, 884 – Centro). No ato da inscrição serão solicitados documento pessoal com foto, comprovante de endereço recente, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, se possível, cartão do posto de saúde da rede municipal.

“Temos um grupo de servidores preparados e empenhados em garantir atendimento de qualidade às pessoas da melhor idade que tanto precisam de óculos. Além dos adolescentes voluntários da Guarda Mirim, dispostos a aprender e que estão nos auxiliando bastante. Sem dúvida, será um sucesso novamente e cumpriremos a função de alcançar principalmente as pessoas que nunca participaram do programa”, destacou a primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi.

Entre as pessoas beneficiadas neste ano pelo Programa da Boa Visão – Operação Melhor Idade está a aposentada Severina Cabral de Freitas, de 73 anos. Ela elogiou a iniciativa da administração municipal e o serviço prestado por funcionários e voluntários. “Fui muito bem recebida e atendida. A Prefeitura de Suzano está de parabéns, é um programa bom mesmo. Eu tenho o mesmo par de óculos há muito tempo e preciso trocar e ajustar as lentes”, contou.

A ação também foi destacada pela aposentada Jorsimina Fábia da Silva Ferreira, 74, que exaltou a celeridade do atendimento. “Foi tudo muito rápido. Agora é só aguardar a realização do exame. Para mim o programa é ótimo porque muitas vezes a gente não tem o dinheiro para pagar uma consulta ou comprar os óculos na hora que precisa. Isso ajuda muita gente”, afirmou.

Óculos Escolar

O Programa da Boa Visão, que tem o slogan “Olhos que Veem, Coração Feliz”, também realiza a Operação Óculos Escolar, que já promoveu exames-testes em mais de 23 mil crianças de 3 a 8 anos matriculadas em 109 instituições de ensino de Suzano (escolas municipais, estaduais e do Sesi), bem como do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). As consultas oftalmológicas ocorrerão em agosto e setembro.