Caged: cidades criam 718 novos empregos com carteira assinada

As cidades do Alto Tietê criaram 718 novos empregos em agosto deste ano se comparado ao mesmo mês de 2016. Em um ano, o crescimento é de 280,47%. Para se ter uma ideia, enquanto o oitavo mês deste ano fechou com o saldo positivo de 974 vagas ocupadas. No ano passado, apesar de ainda estar com o saldo positivo, o mesmo mês se encerrou com 256 oportunidades preenchidas. Os dados são do Ministério do Trabalho e fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O balanço aponta ainda que apenas três cidades da região fecharam agosto com saldo negativo: Suzano (-5), Guararema (-7) e Poá (-49). Os demais municípios do Alto Tietê empregaram mais que demitiram, entre os que tiveram os melhores resultados estão Itaquaquecetuba (606) e Mogi das Cruzes (198). Outras cidades que também demonstram bons saldos são Arujá com 99 oportunidades preenchidas e Ferraz de Vasconcelos com 83.

Em contrapartida, em 2016, o cenário era bem diferente e a região ainda transparecia os reflexos da crise econômica. Isso porque seis das 10 cidades do Alto Tietê fecharam agosto com saldo negativo: Arujá (-76), Biritiba Mirim (-6), Ferraz (-8), Guararema (-35), Poá (-64) e Santa Isabel (-18). No último ano, Itaquá também teve saldo positivo com a ocupação de 221 vagas. Na sequência estava Suzano com 177 oportunidades, Mogi com 37 e Salesópolis com 28.

Entre janeiro e agosto de 2017, o saldo também é positivo. No período, o Alto Tietê conseguiu criar 4.298 vagas de emprego formal. Em oito meses, apenas Biritiba e Poá tiveram o saldo negativo, ou seja, fizeram mais demissões do que contratações, tendo a primeira cidade fechado 34 postos de trabalho e a segunda, demitido 817 pessoas.

Por outro lado, Itaquá e Mogi foram os municípios que mais contrataram, 1.806 e 1.725, respectivamente. Ainda no ranking regional se destacam Suzano com a contratação de 626 trabalhadores e Arujá com 335.

Nos últimos 12 meses, na sequência dos bons resultados, o Alto Tietê também teve resultado positivo com a criação de 261 oportunidades. Contudo, Poá soma a maior quantidade de demissões, 1.169 e Itaquá o maior número de contratações, 579.