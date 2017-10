Câmara de Suzano aprova moção de repúdio contra artista que se apresentou nu no MAM

A Câmara de Suzano aprovou por unanimidade moção de repúdio à apresentação do artista Wagner Schwartz, que ficou nu, na abertura do 35º Programa de Arte Brasileira no Museu de Arte Moderna (MAM) durante a performance "La Bete". A propositura foi do vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o Professor Edirlei. Além disso, a Casa de Leis teve tema principal o debate sobre o combate à pedofilia no município.

Assim como foi divulgado nos principais jornais do país, e também nas redes sociais, uma criança foi estimulada a tocar no artista que estava completamente nu no ato. “Uma criança não pode ser submetida a isso. Pode chamar de arte, mas nada justifica essa palhaçada. É um tapa na cara da sociedade”, criticou o vereador. O parlamentar André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, também discursou contra a exposição. “O certo seria um mandado de prisão e não uma moção de repúdio. Isso é para implantar a ideologia de gênero no nosso país. Deveriam prender esses vagabundos”, afirmou. “Estamos pedindo respeito à família”, comentou Pacola.

A pedofilia foi pauta novamente na hora de votação, e aprovação, do projeto de Lei nº 021/2017, de autoria do vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, que trata sobre a divulgação do “Disque-Denúncia contra a pedofilia” nos uniformes escolares. “Infelizmente, o pedófilo é alguém do convívio da criança. Alguém da família, muitas vezes. A ideia de colocar o disque-denúncia nos uniformes é para a criança ler e aprender a se defender do pedófilo”, argumentou.

Trabalhos

O Legislativo também aprovou outros dez itens, entre eles a moção de aplauso de autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, que parabeniza o presidente da Associação dos Profissionais de Educação Física de Suzano e Região (APEFIS) professor Wanderlei Averaldo pela realização de um evento que homenageou os profissionais da área. “Através do Esporte, muitas crianças conseguem outra direção na vida”, elogiou. A parlamentar Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, é autora de duas moções de aplauso que tratam sobre a creche comunitária Kolping do Jardim São José e a creche do Sesc Núcleo II, também da Kolping, pela realização da “Festa da primavera”. “Foi um evento muito bem organizado, que contou com a participação dos pais, funcionários e comunidade”, ressaltou a vereadora.

Outubro Rosa

O vereador Joaquim Rosa discursou sobre o movimento “Outubro Rosa”, realizado neste mês. Inclusive, o parlamentar distribuiu para todos os vereadores e funcionários da Casa de Leis um laço rosa que é símbolo desta ação. Na noite de hoje, a sede do Legislativo suzanense ficou iluminada de rosa em homenagem ao movimento.