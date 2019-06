Câmara de Suzano aprova orçamento de R$ 838 milhões

A Câmara de Suzano aprovou o projeto de lei de autoria do Executivo que estabelece as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do Município para 2020. A receita e a despesa do município para o exercício do próximo ano estão projetadas em R$ 838.961.000,00.

As principais arrecadações previstas são R$ 101 milhões do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), R$ 10,2 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), R$ 72 milhões do Imposto Sobre Serviços (ISS) e R$ 5,1 milhões de taxas, além de outras fontes, como repasses estaduais e federais.

Nas previsões orçamentárias para as pastas, as principais são Educação, com R$ 220 milhões, Saúde, com R$ 182 milhões, e Manutenção e Serviços Urbanos, com R$ 121 milhões. Também foram previstos R$ 79,8 milhões para o Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS).

Além deste item, os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar termo e fomento com a Liga Municipal de Futebol de Suzano para a realização da Copa Suzano de Futebol Amador e Campeonato Municipal Sub20.

Tribuna

O vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, falou sobre o projeto de lei de sua autoria que foi protocolado na Casa que veda a nomeação para cargos em comissão para o Executivo, Legislativo e órgãos ou entidades administradas pelo município de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Além disso, o parlamentar falou, novamente, sobre diretores da prefeitura que estariam usando o cargo para benefício político. Os vereadores Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho e Joaquim Rosa (PR) concordaram com a reclamação.

O vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, falou sobre o Dia do Meio Ambiente (comemorado hoje).

O vereador Lisandro Frederico (PSD) solicitou o apoio dos colegas parlamentares para uma emenda ao projeto da LDO.

Os parlamentares André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, e Leandrinho parabenizaram o prefeito pelas benfeitorias que estão sendo feitas pela cidade.