Câmara de Suzano entrega Título de Cidadã Suzanense a Philomena Santasofia Coutinho

A Câmara de Suzano entregou na noite desta sexta-feira (12) o Título de Cidadã Suzanense aPhilomena Santasofia Coutinho. "Estou muito emocionada, muito feliz", afirmou a homenageada, que recebeu a honraria pela relevância do seu trabalho, ao longo de várias décadas, como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Autor do decreto legislativo que concedeu a homenagem, o vereador Joaquim Rosa (PR) destacou que o título de Cidadã Suzanense é a maior honraria da Casa de Leis a pessoas que não nasceram no município. "Ela se dedicou por quase 60 anos fazendo um trabalho que leva acolhimento a pessoas com câncer", justificou. "Um trabalho árduo, de muita dedicação. Que muitas pessoas se espelhem na sua referência e façam uma cidade cada vez melhor", completou.

A vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, elogiou e agradeceu o trabalho realizado por Philomena no município. "Espero que, com esta honraria, Suzano faça jus ao trabalho difícil e ao mesmo tempo belo que a senhora desenvolve há muitas e muitas décadas como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer", afirmou.

Gerice também falou da presença de diversas voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer à sessão solene: "Temos a certeza de que seu trabalho segue sendo multiplicado".

Também participou da sessão solene o vereador José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel. Filhos, netos e a irmã da homenageada acompanharam o evento do Plenário da Câmara.

O secretário de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, representou o Executivo na sessão solene e disse que o trabalho desenvolvido por Philomena sempre será motivo de satisfação para Suzano. "A senhora hoje renasce suzanense e vamos sempre ter orgulho do seu trabalho", pontuou.

O colunista social Gil Fuentes ressaltou as qualidades de Philomena: "Você é uma mulher forte, vibrante, de uma família maravilhosa, e que escreveu a sua história trabalhando em prol de pessoas que necessitam", afirmou.

Também compôs a mesa de autoridades do evento a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano, Marília Gomes Mathias. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) teve um atraso devido ao trânsito, mas chegou a tempo de dar um abraço na homenageada.

A homenageada

Nascida em 1928 em Jacareí (SP), no Vale da Paraíba, Philomena se mudou para Suzano aos 14 anos. Casou-se mais tarde com José Mariano de Souza Coutinho.

Desde 1960, Philomena atua como voluntária da Rede Feminina de Combate do Câncer, que é uma instituição sem fins lucrativos de defesa dos direitos sociais de usuários em situação de vulnerabilidade ou risco social e oncológico.