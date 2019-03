Câmara de Suzano fará exposição ‘Mulheres no Legislativo’

Pelo segundo ano consecutivo, a Casa de Leis realizará em abril uma exposição para celebrar o aniversário do município. O tema desta vez será “Mulheres no Legislativo: a história da representação feminina na Câmara de Suzano”, e apresentará as vereadoras que assumiram seus mandatos desde a emancipação do município, há 70 anos.

A exposição será aberta em 5 de abril. Haverá visitação guiada de 8 de abril a 3 de maio.

De acordo com a presidente da Câmara, vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, o objetivo da exposição é apresentar a atuação das mulheres na política. “Queremos mostrar que a história de Suzano também foi e é escrita com a participação feminina”, disse. Gerice, que a primeira mulher a ocupar a Presidência do Legislativo suzanense, lembra que o número de vereadoras sempre foi muito menor que o de vereadores. “Esta é uma realidade não somente de Suzano, mas de outras câmaras, assembleias legislativas e do Congresso Nacional. Por isso é importante mostrar para as futuras gerações que as mulheres também podem ocupar estes espaços e serem protagonistas das decisões que definem os rumos do município”, afirmou.

Assim como em 2018, a exposição “Mulheres no Legislativo” é um projeto institucional, sem cunho partidário, que busca resgatar o passado da Câmara, homenagear os personagens que ajudaram a escrever a biografia de Suzano e educar para a cidadania, abrindo a Casa de Leis para a população.

O público primordial são estudantes das redes municipal, estadual e particular do município, que poderão agendar visitas guiadas.

Durante a visitação, os estudantes conhecem a estrutura da Casa de Leis e recebem informações sobre o papel do Legislativo: a atuação dos vereadores, responsabilidades, importâncias das leis e da participação popular.

Todos participantes recebem certificados de presença.