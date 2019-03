Câmara de Suzano homenageia estudante do Raul Brasil

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram, em unanimidade, na sessão ordinária dessa quarta-feira (27), uma moção de aplauso a estudante Rhyllary Barbosa de Souza que sobreviveu ao massacre na escola Raul Brasil. Ela é a aluna que, com técnicas de Jiu-Jitsu, lutou com um dos assassinos e abriu a porta da escola e com isso, os outros estudantes conseguiram sobreviver ao ataque. O autor da moção é o vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van.

O parlamentar enalteceu a atitude da estudante. “Você não tem só a minha admiração, mas a de todos os vereadores. Espero que você continue treinando e levando esse conhecimento para a vida toda”, argumentou. O vereador elogiou o professor de Jiu-Jitsu de Rhyllary pelo projeto que coordena na cidade. “Estou à disposição para ajudar este tão importante projeto”, disse.

O vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, também fez questão de parabenizar a aluna. “Você tem um significado muito grande. Não só em Suzano, mas no Brasil e no mundo. Você representou a luta pela vida”, opinou.

Tribuna

O vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, falou sobre a estrada do Caulim. “Tenho lutado faz tempo. Já é o sexto ano de luta e, na realidade, nada mudou”, comentou.

Já o parlamentar Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, também tratou sobre esta via. “O ônibus da Radial não passa mais lá”, disse. “Faço um apelo ao prefeito para que ele recorra a quem for necessário, pelo amor de Deus”, ressaltou.

O vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maisena Dunga Vans, apresentou uma campanha, de sua autoria, para conscientizar a população para não jogar lixo nas ruas. “Não adianta cobrar do vereador e do prefeito e não cobrar da gente. A educação começa dentro da nossa casa”, disse.

O parlamentar Netinho discursou sobre segurança nas escolas. “Temos que trabalhar para que estas mães tenham tranquilidade de deixar seus filhos nas escolas. Sou solidário as vítimas do massacre, um fato que vai entrar para a história e que nos ensine o que é segurança e política preventiva”, argumentou.

O vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado, parabenizou o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) pela atuação junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na situação da estrada da Duchen.

Durante seu discurso na Tribuna, o vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, disse que fará uma audiência pública para debater a Educação em Suzano.

O vereador Lisandro Frederico (PSD) revelou que na sessão da próxima semana apresentará o pedido de abertura de uma Comissão Processante para investigar o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Segundo explicou o parlamentar, o prefeito não estaria respondendo os requerimentos e indicações dos vereadores. “Isso é crime de acordo com a Lei Orgânica da cidade”, falou.

Votação

Os vereadores aprovaram, ao todo, sete itens na sessão de hoje. Entre eles, o projeto de Lei Complementar de autoria do vereador professor Edirlei que altera a Lei do Passe Livre.