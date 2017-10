Câmara de Suzano homenageia nesta terça “Dia do Leonismo”

A Câmara de Suzano fará nesta terça-feira (10) sessão solene em homenagem ao “Dia do Leonismo”. A atividade começa às 19 horas, no Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

O “Dia do Leonismo” é uma data instituída pela Lei nº 85/2016, de autoria da então vereadora Abigail Maria do Carmo, que deve ser comemorada anualmente, com sessão solene, no dia 10 de outubro.

A Lei tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pela organização Lions Clube, fundada por Melvin Jones e voltada principalmente para serviços humanitários. Seus membros, denominados como "Companheiro Leão" ou "Companheira Leão" são associados aos Clubes espalhados pelo mundo.

Na sessão, será entregue diploma de honra ao mérito aos associados, integrantes e parceiros do Lions Clube de Suzano que se destacaram em suas atividades durante o ano leonistico. A indicação dos integrantes será feita pelos associados do Clube.

Clube de serviços

O Lions Clube foi fundado nos Estados Unidos em 1917, mas só chegou ao Brasil em 1952. Em Suzano, foi instalado em 1967. Sua primeira campanha foi a vacinação gratuita de cães contra a raiva, a primeira do tipo a ser realizada no município. Além disso, a associação também trabalhou na recuperação de presos, com foco no bem estar das famílias dos detentos.

Atualmente, são feitas ações sociais em pontos estratégicos da cidade, como aqueles desprovidos de assistência. São oferecidos serviços como atendimento odontológico, teste de visão, teste de diabetes, aferição de pressão arterial e atualização de vacinas, orientação sobre o uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis, orientação jurídica, higiene pessoal, corte de cabelo, orientação à mulher vitima de violência, orientação ao consumidor, orientação previdenciária e bazar da pechincha.