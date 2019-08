Câmara de Suzano retorna do recesso nesta quarta-feira com 130 requerimentos

A primeira sessão ordinária da Câmara de Suzano após o recesso parlamentar acontecerá nesta quarta-feira, 6, a partir das 18 horas, no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido” (rua dos Três Poderes, 65). Os vereadores protocolaram quase 130 requerimentos que serão lidos e votados no primeiro encontro dos parlamentares neste segundo semestre.

Os trabalhos serão coordenados pela presidente da Casa de Leis, a vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia. A 17ª legislatura da Câmara de Suzano encerrou o primeiro semestre de 2019 com 175 projetos apresentados.

As proposituras englobam 85 moções, 41 projetos de lei, 24 projetos de decreto legislativo, nove projetos de lei complementar, seis projetos de resolução, três emendas aditivas, um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município e uma emenda substitutiva. No período, os vereadores ainda votaram cinco vetos do Executivo. Vinte e sete leis ordinárias e complementares entraram em vigor no município.

Pauta

Os vereadores irão votar amanhã o projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, que concede o título de cidadão suzanense ao deputado federal Márcio Alvino (PR).