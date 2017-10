Câmara de Suzano vota divulgação de “Disque-denúncia contra a pedofilia” nesta quarta

A Câmara de Suzano votará nesta quarta-feira (4) o projeto de Lei nº 021/2017, do vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, que dispõe sobre a divulgação do “Disque-denúncia contra a pedofilia” nos uniformes escolares dos alunos matriculados na rede pública do município. A sessão ordinária tem início às 18 horas, no Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

O segundo item da pauta é o projeto de Lei nº 028/2017, de autoria do vereador Joaquim Rosa (PR), que denomina rua “Carlos Daniel dos Santos” a atual rua 03, do loteamento Jardim Esperança, localizado no distrito de Palmeiras.

As demais proposituras são moções, sendo quatro de aplauso e uma de repúdio.

A moção de aplauso de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, parabeniza o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Maurício Loducca, pelo excelente trabalho desenvolvido.

De autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, são três moções de aplauso. A primeira é destinada a João Bezerra de Lima, o pastor João, fundador da igreja evangélica dos Primogênitos, localizada na Rua José Pereira Pita, 105, no bairro Miguel Badra Baixo.

A segunda moção homenageia o prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PSDB), pela inauguração do shopping “Itaquá Garden”, realizada no dia 25 de abril, considerando que o espaço gera emprego e renda para munícipes de Itaquá e Suzano.

A terceira parabeniza Luiz Carlos Geraldo, o professor Luizinho, diretor de manutenção regional de Palmeiras, pelo excelente trabalho, organização, empenho e dedicação.

A única moção de repúdio da pauta é contra o Departamento de Estrada e Rodagem (DER), pelos péssimos serviços prestados na cidade, de autoria do vereador André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola.

Audiência pública

A Câmara também sedia nesta quarta audiência pública para discussão do projeto de Lei nº 067/2017, de autoria do Executivo, que estabelece o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2018 a 2021, e define metas e prioridades da administração pública para o exercício do próximo ano. A atividade tem início às 14 horas, no Palácio “Deputado José de Souza Candido”.