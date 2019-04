Câmara vai homenagear 17 vereadoras em exposição

A Câmara Municipal de Suzano, atualmente presidida pela vereadora Gerice Lione (PR) - a primeira mulher da história do legislativo suzanense a presidir a Casa de Leis -, vai homenagear todas as 17 parlamentares que atuaram no local desde a emancipação da cidade.

A exposição "Mulheres no Legislativo: a história da representação feminina na Câmara de Suzano" ficará aberta ao público de 8 de abril a 3 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O objetivo da exposição é destacar a importância histórica da representação feminina no parlamento, que foi e ainda é muito pequena já que atualmente duas mulheres, representando 10% da Câmara, ocupam a cadeira legislativa de Suzano.

"A gente sabe da luta que a mulher teve para participar da política, então tive esse cuidado de homenagear todas as parlamentares mulheres que passaram por Suzano. Ano passado já tivemos esse evento e esse ano o foco será as mulheres", conta a presidente da Câmara.

Além de destacar todas as 17 vereadores - entre elas a atual presidente e a vereadora Neusa dos Santos, a Neusa do Fadul (PSD) - com um histórico dos trabalhos desenvolvidos na Casa de Leis, a exposição também traz uma linha do tempo sobre a participação feminina na política no Brasil e no mundo.

O público prioritário da exposição são os estudantes das escolas da rede pública e privada do município e escolas estaduais. As visitas serão guiadas por monitores e botão para agendamento já está disponível no portal da Câmara (www.camaradesuzano.sp.gov.br). Todos os estudantes receberão um certificado de presença.

De acordo com a presidente Gerice, a exposição vai de encontro com a proposta inicial do seu mandato de aproximar a população do parlamento.

Nesta sexta-feira (5), a partir 19 horas, uma solenidade de inauguração da exposição irá acontecer com a presença das vereadoras homenageadas.