Campanha ‘Amigos da Santa Casa’ é lançada para levantar fundos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) participou na noite desta segunda-feira (17) do lançamento da campanha “Amigos da Santa Casa”. Trata-se de uma ação para promover o voluntariado e estimular as doações para garantir a continuidade do funcionamento e melhorar o atendimento ao público. A iniciativa é da Associação Amigos da Santa Casa (Amisc), composta por cidadãos e representantes do Conselho Fiscal da entidade, e surge no momento da concretização de propostas de acordos com credores e do esforço conjunto encabeçado pela Prefeitura de Suzano para pagamento das dívidas a partir de emendas impositivas de vereadores e deputados.

A novidade foi elogiada pelo prefeito, que acredita em sua eficácia e no envolvimento da sociedade. “A ideia não é pagar as dívidas com essa iniciativa, que superam os R$ 300 milhões, mas garantir que a Santa Casa continue em frente. Vencemos algumas batalhas até agora, mas a guerra é muito longa. E uma das maneiras de enfrentar a situação é com medidas como essa, em que todos podem ajudar. Assim vamos resgatar essa importante entidade, mantê-la e garantir cada vez mais um atendimento de qualidade. Por isso, parabenizo os integrantes da Amisc pela dedicação nessa causa”, afirmou Ashiuchi.

A apresentação da campanha ocorreu no auditório da Santa Casa de Misericórdia e foi feita pelo presidente do Conselho Fiscal e da associação, José Renato da Silva. Entre as autoridades que prestigiaram o encontro estavam o interventor da entidade, Rosvaldo Cid Cury; os secretários municipais Luis Claudio Guillaumon (Saúde), Cintia Renata Lira (Administração), Said Raful Neto (Governo) e Arnaldo Marin Junior (Esportes e Lazer); o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira; os vereadores Leandro Alves de Faria e Neusa dos Santos Oliveira; e o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Suzano, Wellington da Silva Santos.

O objetivo da associação, que é uma entidade privada e sem fins lucrativos, é trabalhar única e exclusivamente para ajudar a Santa Casa, estimulando a participação da sociedade por meio de trabalho voluntário nas comissões de visitação a pacientes e de divulgação e também de doações financeiras e de bens materiais. Mais detalhes estarão disponíveis no site www.amigosdasantacasa.com.br, onde haverá instruções sobre como os interessados podem ajudar e também onde serão descriminados dados sobre donativos recebidos, nomes dos doadores, gastos e processos judiciais em andamento. Informações também podem ser obtidas pelo e-mail atendimento@amigosdasantacasa.com e pelo telefone (11) 4745-3333 (ramal 3399).