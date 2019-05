Campanha ‘Amigos da Santa Casa’ tenta ‘salvar’ prédio da entidade

A Santa Casa de Misericórdia de Suzano está com uma grande dívida e, por isso, com previsão do leilão do prédio para o dia 2 de julho.

Como forma de defender o serviço da cidade, foi formada a associação Amisc (Amigos da Santa Casa de Suzano).

No dia 17 de junho será organizado, no auditório do hospital, às 17h30, um movimento em defesa.

A Amisc surgiu por dois motivos, conforme disse o presidente da associação, José Renato da Silva, o Zé Renato. "A associação existe com intuito de incentivar o voluntariado e ajudar a Santa Casa, apenas por esses motivos. Quando surgiu a notícia de que a Santa Casa seria leiloada, já montamos a associação, para quando precisasse, tudo estaria pronto".

Para reforçar a reivindicação, Zé Renato está convocando autoridades da região e também a população, para comparecerem no dia 17, e, além disso, pede que aqueles que tiverem interesse, se inscrevam para fazer parte da Amisc.

Hoje a associação possui três tipos de associados: fundador, honorário e contribuinte. "Estou preparando os convites para enviar para algumas autoridades aqui da cidade: Prefeitura, OAB, vereador, deputados, igrejas católicas e evangélicas. Quanto à população, estamos enviando os convites pela internet. A Santa Casa é de todos nós e devemos cuidar dela".

Zé Renato ainda reitera. "Mesmo que leiloada, temos cerca de 500 funcionários no local, e para pagar o direito de todos, a Prefeitura não vai conseguir, resultando em outros processos trabalhistas".

MV Suz

Além da associação Amisc, outros movimentos estão sendo realizados. Um grupo começou a formar o Movimento Viver Suzano (MV SUZ) tem o intuito de iniciar uma investigação sobre os processos que levaram a entidade chegar onde chegou. Ele é liderado pelo advogado Gustavo Ferreira.