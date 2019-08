Campanha de Castração atende 190 cães e gatos no Distrito de Palmeiras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, acompanhou na tarde de ontem a quarta fase da Campanha de Castração, oferecida gratuitamente, nas dependências do Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva, no distrito de Palmeiras. Ao todo, 190 cães e gatos passaram pelo procedimento cirúrgico.

No local, participaram os munícipes e os protetores de animais da região que já são devidamente cadastrados no setor de Bem-Estar Animal, sob gerência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio do setor de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde.

No local, os animais foram recepcionadas e cadastrados. Em seguida, são encaminhados à pesagem e vão para a cirurgia. Após acompanhamento do pós-operatório, são devolvidos aos seus donos que deverão tomar os cuidados recomendados.

A técnica de enfermagem Tatiana Viana, que mora no Jardim Planalto, levou seus três cachorros e dois gatos. “Estou muito feliz por essa oportunidade. Isso representa mais qualidade de vida aos meus animais de estimação. Agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo trabalho e oportunidade”, disse.

Na oportunidade, o prefeito reforçou a importância do trabalho pelo bem-estar animal. “A castração é um dos métodos mais eficientes para controle populacional que reflete a médio e longo prazo no número de animais abandonados. Além disso, também estamos trabalhando em outras frentes para promover o bem-estar animal, como a construção do PlayPet, da reforma do Canil e da vacinação antirrábica que começou hoje”, concluiu.

A Prefeitura de Suzano deu início à Campanha de Vacinação Antirrábica. A imunização foi realizada em um posto volante na Praça João Pessoa, no centro, das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas. De acordo com o balanço parcial do setor, até às 15 horas, foram vacinados 100 cães e gatos. A campanha contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi. No total, a campanha municipal estará com postos volantes em 89 pontos da cidade, além de postos móveis, para garantir a imunização de cães e gatos. Para participar é necessário ser residente de Suzano.

A Campanha de Vacinação Antirrábica de Suzano começou ontem e prossegue até o dia 25 de setembro. As equipes da administração municipal estiveram na Praça realizando as vacinas em cães e gatos das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas.

POPULAÇÃO APROVA



O DS conversou com a população que levava os animais para serem vacinados no local. O principal ponto destacado pelos suzanenses foi que a vacina antirrábica é importante, pois previne que os animais sejam contaminados pela doença, sendo assim, diminui o índice de infectados, já que a raiva é considerada letal.



A aposentada Marina Queiroz levou os dois gatos e um cachorro para serem vacinados. Ela afirma que para ter animal, a pessoa deve ter consciência e vaciná-lo constantemente."A vacinação é muito importante, pois previne doenças. Quem decide ter um animal em casa deve ter cuidado e consciência".



A doméstica Carmen Kissaki comenta que a vacinação é importante, pois os animais ficam imunes às doenças. Ela tem três cachorros e um gato. "Eu sempre vacino os animais contra outras doenças e agora eles ficarão imunes à raiva, por isso é importante levar os animais para serem vacinados".

A microempreendedora Sheila Borges conta que a maior preocupação dela com os animais é a questão do convívio com eles e por isso a vacinação é importante, pois faz com que os animais não possam contrair doenças como a raiva.

"Tenho um cachorro e sete gatos em casa, tenho uma rotina diária com eles. As vacinas contras as doenças são importantes, pois faz com que eles sejam imunes, sendo assim minha convivência com eles é prolongada".



A munícipe Jennifer Natani levou o cachorro para ser vacinado e diz que as vacinações são importantes para a prevenção de eventuais doenças. "A vacina contra a raiva é importante, pois previne que os animais sejam contaminados".



"Tenho sete animais, sendo três cachorros e quatro gatos. Sempre procuro vaciná-los contra outras doenças também. A vacinação é muito importante e ajuda na prevenção de doenças", afirma a professora Maria dos Anjos.