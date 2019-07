Campanha de castração promove atendimento extra no Jardim Europa

Cerca de 120 animais entre cães e gatos, cadastrados previamente pelos seus tutores junto à Secretaria de Meio Ambiente e ao Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano, passaram nesta terça-feira (16) pelo procedimento de esterilização com médicos veterinários e auxiliares a serviço do município. Foi um atendimento especial realizado na Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa, que já havia abrigado a campanha no último dia 7 (domingo) e a recebeu novamente para suprir a demanda.

Os mutirões de castração serão realizados quinzenalmente em todas as regiões da cidade até novembro e a previsão é promover até 1,5 mil esterilizações, atendendo a critérios de seleção voltados ao interesse social e às entidades de proteção animal. “O trabalho de castração é muito significativo para o bem-estar animal e para o controle populacional de cães e gatos, e isso ainda reflete a médio e longo prazo na diminuição de casos de abandono e de maus-tratos”, disse a coordenadora de Zoonoses da Prefeitura de Suzano, Priscila Arap.

Os interessados em castrar seus cães ou gatos podem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, nas salas 220 ou 306 do Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro), onde ficam a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Departamento de Controle de Zoonoses.

Lá, ao preencher o cadastro para solicitação de esterilização dos animais, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência do tutor, para confirmação de moradia no município. O chamado para o procedimento é realizado conforme o agendamento dos mutirões de castração. O próximo está marcado para ocorrer em 29 de julho (segunda-feira), a partir das 9 horas, no Centro Cultural Palmeiras (travessa Crispim Adelino Cardoso, 42 – Recanto Feliz).