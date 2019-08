Campanha de Vacinação Antirrábica tem início no dia 12 de agosto

A Campanha de Vacinação Antirrábica de Suzano começa nesta segunda-feira, 12, e prossegue até 25 de setembro (quarta-feira). Neste período, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estará com postos volantes em 89 pontos da cidade, além de postos móveis, para garantir a imunização de cães e gatos. Para participar é necessário ser residente de Suzano.

Para o primeiro dia da campanha, as equipes da prefeitura estarão na Praça João Pessoa em dois horários: das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas.

De acordo com o CCZ, para a imunização é preciso que o animal tenha mais de três meses de vida. A vacina é gratuita, aplicada uma vez por ano em cães e gatos e os protege, bem como a toda população, contra o vírus da raiva. Vale lembrar que Suzano não tem registro de casos da doença.

A recomendação é que se o cão for de grande porte ou agressivo, que ele seja conduzido por um adulto, com focinheira e guia. Para gatos, o ideal seria encaminhá-los em caixas de transporte para que facilite o trabalho dos profissionais e evite a fuga no caso de ficarem assustados.

Na primeira semana da campanha as equipes estarão no centro, Parque Maria Helena; Vila Maria de Maggi; Vila Maluf; Sesc; Rio Abaixo; Jardim Margareth; Jardim Gardênia Azul; Jardim Dona Benta; Jardim Revista; Miguel Badra; Boa Vista; Vila Célia; Jardim Varan e Jardim São José (QUADRO DA 1ª SEMANA ABAIXO).

A partir do dia 9 de setembro (segunda-feira) as equipes passarão com postos móveis em mais 14 bairros do município: Chácaras Guaió; Jardim Carla; Meu Sossego; Parque Astúrias; Parque Cerejeiras; Estrada Pinheirais; Estrada Tijuco Preto; Jardim dos Eucaliptos; Chácara Duchen; Recanto Santa Rita; Recreio Internacional, Estância Angelina e Estrada Piratininga.

“Estes são locais que possuem muitas chácaras, com grandes quantidades de animais. Como é distante da cidade muita gente não tem condições de ir até os postos volantes e, desta forma, conseguimos chegar até eles. Alertamos a todos para que aproveitem a oportunidade de imunizar o seu bichinho. Esta doença é muito perigosa e pode ser fatal”, destacou a coordenadora de Zoonoses da Prefeitura de Suzano, Priscila Arap.

Mais informações pelo telefone 4745-2064 ou confira a programação completa da Campanha de Vacinação Antirrábica no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br).

QUADRO

1ª semana da Campanha de Vacinação Antirrábica 2019

De 12 a 16 de agosto

Locais dos postos volantes

Segunda-feira (12/08)

Centro

Praça João Pessoa

Das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas

Terça-feira (13/08)

Parque Maria Helena

E. E. Carlos Molteni (Rua Tereza Clementina Thomazini de Farias, 105)

Das 8 horas às 11h30

Vila Maria de Maggi

E.M. Prof. Leda Fernandes Lopes (Rua Vitório Favali, 160)

Das 13 às 17 horas

Parque Maria Helena

Cruzamento das Ruas Anis Fadul e Manoel Tome de Arruda

Das 8 horas às 11h30

Vila Maluf

Escola Estadual Manoel dos Santos Paiva (Rua José Dantas, 112)

Das 13 às 17 horas

Sesc

Paróquia Santa Suzana (Praça Papa João XXIII)

Das 8 horas às 11h30

Rio Abaixo

Próximo à Igreja Evangélica Assembléia de Deus Ministério Jardim Revista

Das 13 às 17 horas

Quarta-feira (14/08)

Jardim Margareth

Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes (Rua Mauro Bonifácio de Souza, 169.

Das 8 horas às 11h30

Jardim Gardênia Azul

Escola Municipal Esther Hidalgo Rondinelli (Rua Teruo Nishikawa, 420)

Das 13 às 17 horas

Jardim Dona Benta

Cruzamento das Ruas Washington Luiz e Presbitero de Oliveira

Das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas

Jardim Revista

Cruzamento das Ruas Bandeirantes e Itapeva

Das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas

Quinta-feira (15/08)

Miguel Badra Baixo

Escola Municipal Comandante Jacques Yves Cousteau (Rua Vinte e Seis, 165)

Das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas

Escola Estadual Antônio Brasilio Menezes (Avenida Edmilson Marcelino Rodrigues, 1.544)

Das 8 horas às 11h30 e das 13h às 17 horas

Miguel Badra Alto

Escola Estadual Vereador Antonio Garcia (Rua Renato Alpino Della Latta, 168)

Das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas

Sexta-feira (16/08)

Boa Vista

Escola Estadual Professor Masaito Sekine (Avenida Itapeti, 500)

Das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas

Vila Célia

Praça Padre Cícero

Das 8 horas às 11h30

Jardim Varan

Cruzamento das Ruas Presbitero Eliéser Martins Costa e João Roberto Marcelino

Das 13 às 17 horas

Jardim São José

Cruzamento das Ruas Paulo Ernani Braga do Nascimento e Jamaica

Das 8 horas às 11h30

Boa Vista

Cruzamento das Ruas Doutor Artur Sabóia e Murilo de Matos Farias

Das 13 às 17 horas