Campanha sobre o uso da faixa de pedestres é realizada próximo à Estação Suzano

Suzano promoveu nesta semana a campanha de conscientização “Travessia Segura”. O projeto educativo foi colocado em prática no cruzamento das ruas General Francisco Glicério e Prudente de Moraes, nas imediações da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A iniciativa contou com a participação de oito integrantes, entre agentes de trânsito e demais funcionários da Secretaria de Transporte. A equipe distribuiu panfletos informativos sobre a importância do respeito às leis de trânsito, além de ter trabalhado com cartazes educativos e cavaletes informativos. O objetivo principal da ação foi despertar a população que utiliza a região quanto à importância da utilização devida tanto da faixa de pedestres quanto da passarela suspensa que há no local.

Segundo a direção da pasta de Transporte e Mobilidade Urbana, as blitze do "Travessia Segura" ocorrerão, também, dentro dos próximos dias, durante os períodos da manhã e da tarde, tanto no cruzamento próximo à estação da CPTM, quanto nas imediações do Terminal Rodoviário Norte e do Parque Municipal “Max Feffer”, no Jardim Imperador. A campanha não tem prazo definido para encerramento.

A iniciativa está sendo promovida em Suzano em virtude do número de ocorrências de trânsito em alguns endereços onde há grande fluxo de pessoas que entram e saem do Terminal Rodoviário e da estação ferroviária nos horários de pico. Para o titular da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, o trabalho educativo que envolve pedestres e motoristas é fundamental para se obter boas práticas no trânsito:

“Ao promover a educação de transeuntes e de condutores de veículos, o trânsito flui de maneira mais segura. Contamos, hoje, em Suzano, com uma boa sinalização de placas e de faixas, e estamos trabalhando para melhorar ainda mais essa estrutura”, explica o gestor.

A campanha “Travessia Segura” acontece na sequência das ações de conscientização organizadas pelo município durante a “Semana Nacional de Trânsito” - entre os dias 18 e 25 de setembro. Neste período, atividades de conscientização foram realizadas, por exemplo, em frente ao Paço Municipal “Firmino José da Costa” (rua Baruel, 501 – centro) e no “Max Feffer”.

A administração municipal também promoveu, entre os meses de junho e setembro deste ano a campanha “Foca no Trânsito” em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran). Palestras educativas ainda foram ministradas pelo Poder Executivo, por meio das pastas de Educação e de Transporte e Mobilidade Urbana, em parceria com a Delegacia Regional de Ensino.